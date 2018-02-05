校長聘任僵局難解　教部恐扣減文大招生名額

2018年02月05日 19:07 旺報 李侑珊

文化大學校長候任風波未平，原校長李天任任期至1月31日期滿，但獲董事長張鏡湖支持而續任，導致新任校長盧希鵬上任遙遙無期，而文大校內不少教職員力主校務改革，認為校務不應由家族或個人意志所把持，由於立場與張鏡湖相左，行政職務遭拔除；對此，教育部則回應，文大若未依規處理校長聘任問題，將扣減招生名額。

教育部在1日舉行新任校長布達典禮，諸多新上任的大學校長皆受邀出席，文化大學雖已遴選出新任校長，但校長候任紛爭難平，當天並未有人出席；而原校長李天任，如今校長職銜依舊張貼於文大官網上，校內已出現反彈聲浪。

據了解，一名擔任遴委會委員的行政主管，支持校務與校長遴選機制改革，由於立場與張鏡湖不同，在校長遴選結果出爐後，多次被張鏡湖追問，是否支持盧希鵬，並且是否在遴選時，為盧的分數打100分，該名主管不願意回答，卻遭張鏡湖指責：「不記得怎麼當主管！」，因此在李天任擔任校長的最後一天，即在1月31日下午3點半，主管職位突然遭免除。

文化大學另一名主管表示，面臨少子化衝擊，私立大學經營也需有所突破，像是逢甲大學或銘傳大學等校，紛紛設置相關單位，為學生提供實習，並打造產學合作平台，但文大在李擔任校長逾10年，組織上少見調整，還是維持舊有的大學經營模式，導致學校進步非常緩慢。

「為了保住飯碗，大部分的老師選擇噤聲」，該名主管強調，依照現況來看，感覺就是張董事長把學校當成家產，可是校務經營不能走權謀論，「一開始先看到李校長考績被打丙等，突然又變成甲等，就像老師把學生的成績打錯，也是要出面說明，毫無原則的拋出這些說法，我們也是一頭霧水，但這對學生、對社會都是不負責的作法。」

該名主管認為，台灣私校多由家族把持，文大已經成為一個案例，但大學畢竟不是企業，並且全台7成學生都在私立大學，他說：「如果我們這樣的負面教材成功的話，對台灣的私立大學將帶來負面影響，因此這起校長候任風波，不能被鼓勵、被放大，即此風不可長，不能以個人意志來決定校務發展。」

文化大學專任董事袁興夏認為，教育部對於文大迄今呈送未校長聘任案，處理的態度很消極，即處10萬元至50萬元以下罰鍰，直到改善為止，但校長遴選程序都走完了，選出來的新任校長理應獲得核定，政府應有所作為，依法行政，讓新校長上任。

教育部高教司司長李彥儀回應，李天任的校長任期已在1日屆滿，如今已不具校長身分，不得行使校長職權，而教育部5日也再度發函，要求文大在收到公文後，在兩天內改善相關問題，若不配合，依照《私立學校法》第55條規定，在蒐集相關事證後，將扣減部分或全部班級招生名額。

至於新任校長的聘任，李彥儀則說，由於私立大學的校長選任權責在董事會，迄今讓未收到文大董事會發出新任校長核定來函，教育部無法核定，但原校長任期已滿，校方應指派代理校長，代理校長職務。

(旺報)