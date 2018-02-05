亮眼！二信高中李盈瑩勇奪全國英聽賽亞軍

2018年02月05日 18:19 中時 張穎齊

基隆市私立二信高中應用外語科學生李盈瑩，日前參加台灣師範大學舉辦的專業英文詞彙與聽力能力大賽，在激烈的賽事中，不僅以第1名滿分之姿，晉級全國總決賽，並在總決賽中榮獲個人組亞軍、團體組季軍，消息傳回家鄉基隆後，全家人與全校師生都相當振奮，李盈瑩對此也開心表示「一切辛苦都值得了！」

二信高中校長林立表示，這項比賽是由台師大技術職業教育研究中心及美國全球學習與測評發展中心主辦，參賽學生必須先經過北、中、南區域賽進入前2名才有資格參加全國賽，因此能在全國總決賽脫穎而出的學生都是高手中的高手，可說是相當不容易。

其中，二信高中應用外語科在這次的全國總決賽中，總計有5人脫穎而出，包括英文組亞軍李盈瑩、潘品誼及季軍林凱瑄；日文組季軍陳姿云、金腦獎（第4、5名）邱禹琁，另外邱禹琁也在商管英文詞彙團體組抱回季軍，表現出色。

「一切辛苦都值得了！」李盈瑩表示，從小就覺得會說英文的人很有魅力，因此讓她愛上了英文。在這次比賽前2周，她與其他班上同學都天天團練1小時以上，彼此激勵出強烈的戰鬥力，才能在決賽現場表現出自信心及團隊精神。

李盈瑩說，最讓她印象深刻的是，全場都是採電腦打字，有如電競比賽，比賽結束送出答案時，她看到評審委員對著她比出「讚」的手勢，令她相當開心又感動。

二信高中表示，李盈瑩自從銘傳國中畢業後，就選擇了二信高中應用外語科英文組，她在這次比賽北區分區賽時，還以第1名滿分的亮眼成績晉級全國總決賽，最後拿到全國亞軍，師長們都相當以她為榮。

(中時)