美國擔心俄國用超級核彈引發海嘯

水下引爆核彈的造成的衝擊，可能會演變成海嘯。(圖/Youtube截圖)

友善列印
中時電子報

美國政府分析，俄羅斯正在秘密研發可以運載核子魚雷的水下無人機，這種核子魚雷如果在海底引爆，造成的衝擊波可能會引發巨大的人工海嘯。

下一個大未來(next big future)報導，美國國防部的「核武態勢評估報告」中驚訝地發現，俄羅斯正在開發名為「海洋多用途系統-狀態6」(Ocean Multipurpose System 'Status-6) 的水下無人機，是由俄羅斯的TsKB MT Rubin設計局所開發，這是俄羅斯潛艇的主要研究中心。據目前所知，「狀態-6」極速可達56節，航行距離達到1萬公里，而且潛的很深，可達海面之下1公里，而且最危險的是，似乎可以裝備1枚100萬噸當量的核彈頭，要是在深海引爆，其衝擊波將會引起巨大的海水波動，成為一種海嘯武器。

美國擔心俄國的水下無人機會變成核子魚雷或是核子水雷的載具，然後在大西洋引爆，海嘯會破壞佛羅里達州和美國東海岸。(圖/Foxtrot Alpha )

美國戰略司令部的前司令羅伯．凱勒（Robert Kehler）說：「水下核武攻擊是俄羅斯戰略性核武器的一種，相當令人感到不安。」

水下核子武器包括核子水雷和核子魚雷，其實從1960年代美蘇兩強都有裝備，當初的主要目的是一擊消滅對方的艦隊，但是美蘇都沒有真正意識到實際引爆水下核武的情況。流體力學專家伯納德．拉-馬漢(Bernard Le Mehaute)和王森(Shen Wang)在1996年為美國國防部編寫的一份長達400頁的報告指出，核水下核子武器的威力將不只是對水域造成毀滅性衝擊，還會透過海水擴散到四週，變成間接性傷害。

報告概述了核武器在水下引爆時，高熱會對立即排乾四週海水，產生一個巨大的熱氣體腔，這個空腔到了水面就會形成巨大的波濤，在某些情況下，波濤高度可能達到一百多公尺高，這樣的錯動會持續向外擴散到達海岸，就可能演化成巨大的海嘯。

目前所知最大高度的海嘯發生在1958年7月9日的阿拉斯加利圖亞灣(Lituya Bay)，規模8.3的地震，引發山崩，有3千萬立方公尺的岩石和冰塊落入利圖亞灣，造成524公尺高的海嘯，所幸當地人煙稀少，罹難者僅有2名。

(中時電子報)

文章來源：Russian Supernuclear robotic submarine would trigger a mega-tsunami to wipe out Florida and east coast of the USA

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道

影》美防長揭露韓美軍演考量後勤… 波音的極高速飛機名叫「女武神2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。