美國擔心俄國用超級核彈引發海嘯

2018年02月05日 18:23 中時電子報 江飛宇

美國政府分析，俄羅斯正在秘密研發可以運載核子魚雷的水下無人機，這種核子魚雷如果在海底引爆，造成的衝擊波可能會引發巨大的人工海嘯。

下一個大未來(next big future)報導，美國國防部的「核武態勢評估報告」中驚訝地發現，俄羅斯正在開發名為「海洋多用途系統-狀態6」(Ocean Multipurpose System 'Status-6) 的水下無人機，是由俄羅斯的TsKB MT Rubin設計局所開發，這是俄羅斯潛艇的主要研究中心。據目前所知，「狀態-6」極速可達56節，航行距離達到1萬公里，而且潛的很深，可達海面之下1公里，而且最危險的是，似乎可以裝備1枚100萬噸當量的核彈頭，要是在深海引爆，其衝擊波將會引起巨大的海水波動，成為一種海嘯武器。

美國擔心俄國的水下無人機會變成核子魚雷或是核子水雷的載具，然後在大西洋引爆，海嘯會破壞佛羅里達州和美國東海岸。(圖/Foxtrot Alpha )

美國戰略司令部的前司令羅伯．凱勒（Robert Kehler）說：「水下核武攻擊是俄羅斯戰略性核武器的一種，相當令人感到不安。」

水下核子武器包括核子水雷和核子魚雷，其實從1960年代美蘇兩強都有裝備，當初的主要目的是一擊消滅對方的艦隊，但是美蘇都沒有真正意識到實際引爆水下核武的情況。流體力學專家伯納德．拉-馬漢(Bernard Le Mehaute)和王森(Shen Wang)在1996年為美國國防部編寫的一份長達400頁的報告指出，核水下核子武器的威力將不只是對水域造成毀滅性衝擊，還會透過海水擴散到四週，變成間接性傷害。

報告概述了核武器在水下引爆時，高熱會對立即排乾四週海水，產生一個巨大的熱氣體腔，這個空腔到了水面就會形成巨大的波濤，在某些情況下，波濤高度可能達到一百多公尺高，這樣的錯動會持續向外擴散到達海岸，就可能演化成巨大的海嘯。

目前所知最大高度的海嘯發生在1958年7月9日的阿拉斯加利圖亞灣(Lituya Bay)，規模8.3的地震，引發山崩，有3千萬立方公尺的岩石和冰塊落入利圖亞灣，造成524公尺高的海嘯，所幸當地人煙稀少，罹難者僅有2名。

(中時電子報)