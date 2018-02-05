賞雪注意！ 陽明山實施交管 車輛上山須裝雪鏈

2018年02月05日 台北市 台北陽明山鞍部5日凌晨2點開始降雪，上午9時海拔800多公尺的鞍部積雪約有6公分，大屯山地面積雪更達10公分深，民眾紛紛上山賞雪。（鄧博仁攝）

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、中國時報記者/
2018年02月05日 台北市 台北陽明山鞍部5日凌晨2點開始降雪，上午9時海拔800多公尺的鞍部積雪約有6公分，大屯山地面積雪更達10公分深，民眾紛紛上山賞雪。（鄧博仁攝）
2018年02月05日 台北市 台北陽明山鞍部5日凌晨2點開始降雪，上午9時海拔800多公尺的鞍部積雪約有6公分，大屯山地面積雪更達10公分深，民眾紛紛上山賞雪。（鄧博仁攝）
入冬最強寒流發威，陽明山靠近二子坪停車場附近成雪白世界。(圖/中央社)

入冬最強寒流發威，北市大屯山、陽明山鞍部都從今(5)日凌晨起陸續降下冰霰和雪， 台北市警察局交通警察大隊表示，為了因應巴拉卡公路(101甲線)路面結冰，於凌晨再次啟動陽明山地區第一階段交管措施。

警方提醒，民眾若想出門賞雪，需注意：行駛仰德大道上山，需憑「仰德大道通行證」通行，行駛至管制點時，必須加掛雪鏈才能續行，行駛替代道路至管制點也是，並依照當地標誌標線及配合員警指揮駕駛，以確保雪地行車安全。

警方表示，陽明山地區目前實施第一階段交通管制，交管點包括：

1.二子坪停車場往大屯山助航站口。

2.101甲線與陽金公路口。

3.101甲線2.5K與圍內路口。

若晚間下雪量持續增加，可能會在啟動第二、三階段的交通管制。若大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，第二階段交管點為：

1.陽金公路9K。

2.101甲線2.5K與圍內路口。

3.中湖戰備道與陽金公路口。

4.湖山路與勝利街口。

5.湖山路與中興路口。

6.菁山路101巷與新園街口。

若陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，第三階段交管點為：

1.行義路、泉源路口。

2.行義路、東昇路口。

3.格致路、凱旋路口將車引導往下東勢產業道路下山。

4.仰德大道、至誠路口。

(中時電子報)

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