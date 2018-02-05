基隆議員選戰 藍爭取席次成長、綠拚過半

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近日國民黨基隆市長初選民調風波鬧得沸沸揚揚，也提前為選戰升溫，這方面國民黨除了希望盡快圓滿協調出基隆市長參選人之外，也希望確保既有席次前提下，議會席次多成長幾席；民進黨則希望藉現任林右昌市長政績牌加持，能夠衝刺議會席次過半。

基隆市議會共有31席，分別為國民黨15席、民進黨9席、親民黨3席、民國黨1席及無黨籍3席；實際上若加上泛藍勢力，藍營席次上看22席，國民黨在基隆市議會處於絕對過半優勢；因此，爭取議會過半為藍綠陣營首要目標。

中央執政不力、年改、勞基法修法爭議原本使得國民黨年底選情看好，卻因為基隆市長初選民調烏龍事件，不僅重挫初選藍營初選士氣，兩名參選人謝立功、宋瑋莉也陷入難解僵局，尚無法推出候選人。

對此國民黨基隆市黨部表示，民調事件雖不能說沒有影響，但黨內能夠團結就能把傷害降到最低，希望在黨中央協調下能盡快推出基隆市長候選人，發揮「母雞帶小雞」效應，拉抬國民黨聲勢，確保15席次前提下爭取席次成長。

國民黨現任15席議員中，韓良圻、陳江山、張漢土、鄭林清良將要退休，除了韓、鄭將分別交棒給兒子韓世煜和女兒鄭愷玲外，對陳、張席次由何人接替參選尚未規畫，市黨部表示預計過年後陸續提名各區參選人。

民進黨方面，現任9席議員中，張錦煌、施世明和詹春陽確定年底不參選，民進黨基隆市黨部主委陳東財表示，上述3席皆已規畫接替人選，由於現任基隆市長林右昌執政做出成績，市民有感，評估年底選情堪稱樂觀，但仍會步步為營。

陳東財指出，民進黨希望在七堵、安樂、仁愛、信義各推1席女性參選人，希望爭取議會席次過半。

親民黨方面，預估會在7個區各提名1人參選，包括現任市議員莊錦田、徐莉莉和楊秀玉，另外提名1席原住民保障名額。

(中時)

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