年貨大街斤兩糾紛 消保官今年嚴查

高雄市三鳳中街有糖果業者將「100公克100元，1台斤600元」的牌子放在不明顯處，消保官今年要嚴查，要求清楚明顯標示。（呂素麗攝）

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2018.02.05 高雄市　▲高雄市政府消保官殷茂乾（左）到三鳳中街稽查，拿著糖果業者標明「一斤600元」的牌子，要求業者要清楚明顯的標示。（呂素麗攝）
2018.02.05　高雄市　▲農曆過年近了，高雄市年貨大街─三鳳中街已擠滿採購年貨的民眾 。（呂素麗攝）
2018.02.05 高雄市　▲高雄市衛生局長黃志中（左）5日率隊與消保官到三鳳中街稽查，當場進行豆製品皂黃及過氧化氫簡易檢查，均合格過關。（呂素麗攝）
2018.02.05 高雄市　▲下周就是農曆春節，高雄市衛生局黃志中（左）與消保官殷茂乾（右 ）等人5日到年貨大街─三鳳中街稽查。（呂素麗攝）
2018.02.05 高雄市　▲高雄市衛生局公布第2波年節食品，其中菜豆檢出農藥殘留不合格。（衛生局提供）
2018.02.05 高雄市　▲高雄市衛生局公布第2波年節食品，其中油菜檢出農藥殘留不合格。（衛生局提供）
2018.02.05 高雄市　▲高雄市衛生局公布第2波年節食品，其中木瓜檢出農藥殘留不合格。（衛生局提供）

下周就是農曆春節，高雄市衛生局會同消保官、經發局等單位，5日到年貨大街三鳳中街稽查，消保官殷茂乾表示，過去曾發生有糖果業者以「100公克100元」標示，有民眾買了才發現1台斤600元，衍生不少糾紛，今年將嚴查，要求業者要明顯清楚標示價格，將不定期抽檢。

三鳳中街已擠滿採購年貨的民眾，衛生局長黃志中當場檢測丸類、素料及豆製品等應節食品的皂黃及過氧化氫含量，標檢局也校正整條街280個磅秤，全部合格；三鳳中街管理委員會也放置公秤，讓對斤兩覺得有疑義的民眾再秤量。

三鳳中街管委會主委陳玉童說，由於過去曾發生糖果業者標示「100公克100元」，許多年輕人根本不懂1台斤是600公克，誤以為是1台斤100元，等到秤出來發現1斤600元，要拒買，業者又不收，產生不少糾紛。

衛生局5日同時公布第2波年節食品抽驗結果，共抽驗103件，其中木瓜、菜豆及油菜各1件檢出農藥殘留過量，但相關產品已無存貨，早已全數賣出去，可能早就被民眾吃下肚了。

衛生局查進貨數量，木瓜進貨20公斤、菜豆進貨4.8公斤、油菜進貨6公斤，已全數售出；衛生局追查上游供應來源，其中「木瓜」由屏東縣業者供應，已移轄管屏東縣衛生局依法辦理；「油菜」依源頭管理原則移由農業局輔導農民用藥；「菜豆」因販售業無法提供上游來源，將依違反食品安全衛生管理法裁處。

(中時)

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