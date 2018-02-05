春節台商返台機票變貴？ 民航局：並未發現國籍業者哄抬價格

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針對部分媒體報導台商返台機票「變貴」，交通部民用航空局表示，初步瞭解後，並未發現國籍業者利用M503事件刻意哄抬票價，但為免旅客權益受損，民航局已再次要求國籍業者，避免有類似行為發生，需嚴格遵守票價上限規範。陸籍業者部分，民航局呼籲陸方，應提醒陸籍業者維護旅客權益。

民航局指出，春節期間，兩岸航線票價本來就與平常略有差異，而訂位時間不同，也會有不同價格，由於民航局已協調本國籍業者訂定票價上限，因此，國籍業者票價與往年相近，目前訪查結果，國籍業者並未有超出票價上限售票行為。

根據民航局規定的票價上限，國籍業者正班機與加班機票價，上海航線票價不得超過台幣15000元，北京航線不得超過17000元，紅眼加班機票價不得超過年票六折；其他航線加班機中，紅眼航班票價不得超過年票六折，非紅眼航班部分，杭州、無錫、寧波、深圳不得超過年票八五折，其餘航點以年票七折為上限。

民航局表示，至目前為止，國籍業者並未有違反此一原則售票情況，民航局也已再次通知業者，提醒業者勿違反此一規定，旅客如發現國籍業者有哄抬票價情況，可向民航局反應。

陸籍業者部分，民航局表示，陸籍業者雖未有票價上限規定，但民航局也希望陸方本於多次宣示的體恤台商精神，應提醒業者勿趁此時機哄抬票價，必要時，民航局也會透過既有兩岸溝通管道，請陸方要求業者維護旅客權益。

(中時)

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