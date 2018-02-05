花花自曝微整把臉搞僵 看到工作照：想銷毀

2018年02月05日 19:06 時報周刊 林彥君

花花自曝會到醫美診所「修修臉」，維持自己最好的狀態。（花花提供）

張嘉雲（花花）從模特兒轉戰主持，至今有3個固定節目，除了JET綜合台《女人要有錢之武花教主》、東森綜合台的《幸福空間》外，她在台視外景節目《綜藝3國智》因長時間在外錄製需經風吹日曬，還得接受懲罰被砸派，她說：「有時候會把奇怪的東西放臉上，像是巧克力粉、紅麴粉，讓皮膚敏感發癢。」即使臉部反覆卸妝及上妝，讓皮膚拉扯摩擦，敬業地她完全不在意，花花說：「派還是得砸，畢竟這是我的工作嘛！」

40歲的花花保養有道，看不出歲月痕跡，有雙愛笑的眼睛的她，在名模時期就相當在意臉部細紋，她透露會到醫美診所「進廠維修」，更自爆曾接受朋友推薦，施打肉毒改善細紋，拍照時被攝影師提醒「要開心」，她當時還傻回：「我有在笑啊」，事後才知道臉僵硬到不行，很想把照片通通銷毀。她每年都會定期打黃金電波、眼周電波，已做了快10年，她說：「電波拉皮會幫助刺激膠原蛋白慢慢新生，緊實效果是循序漸進的，打完隔天就可以工作，看不出有『修修臉』。」

她在2011年與男友陳熙訂婚，曾自曝有「恐婚症」，至今還是沒有結婚計畫，也不急著「做人」，2人已像老夫老妻，不差一張證書。她透露理想的婚禮是辦在夏天的海邊，還可以合理的盡情展現身材，愛美的她說：「只是結束婚禮，可能要凹老公送我一次電波拉皮來保養一下才行了。」花花也大方分享維持感情的秘訣：「除了要保持美麗，也要記得千萬別繞著男人打轉，女生要有自己的工作、朋友群、生活圈。要為自己忙碌而不為別人，而且要能經濟獨立，我覺得這樣才是最棒的。」

(時報周刊)