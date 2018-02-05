與青年對話 柯爸柯媽：柯P不會跟蔡英文搶2020

2018年02月05日 19:00 中時 謝瓊雲

柯媽說柯文哲從小就很執著、本分，很乖、很認真讀書，幾乎不曾讓她操心。(謝瓊雲攝)

柯爸柯承發說孝道很重要，一定要孝順父母；並說現在自己還有工作領薪水，今年過年會準備紅包包給柯P一家人。（謝瓊雲攝）

柯爸柯媽：柯P不會跟蔡英文搶2020。（謝瓊雲攝影）

柯文哲的父母柯承發、何瑞英，5日下午應邀到彰化員林與青年座談，聊柯P的成長過程。柯媽說，柯P從小就是執著、本分的孩子，強調若柯連任台北市長，「不會去跟蔡英文搶2020」，87歲高齡的柯爸則呼籲青年要孝順父母，並說今年過年還是會準備紅包給柯文哲一家。

台灣傳統基金會、平安學術文教基金會、彰化縣政大學籌備處共同舉辦的「愛戀八卦山青年工作坊」，5日下午邀請柯P的父母前來與青年座談，暢談柯P的求學、成長歷程，和昔日親子間的互動，以便讓青年學子了解「柯P是如何養成的」。

柯母表示，很多父母嚴格要求孩子的表現，卻忽略自身也需為子女付出、服務，愛與要求應該對等，她一直要求自己盡責做好母親的角色，讓3個孩子有要事時隨時都能找得到她討論。

她說，小學時柯P月考數學考60分，回家傷心哭很久，想送他去補習，柯P卻堅持先努力看看不行再補習，結果下次月考就考了100分；從小到大他想要做的事情就會專注堅持到底。也因家境不富裕，一家人很少出門玩，頂多就是逛逛夜市，再買3碗麵回家，一家五口分著吃。

柯母也強調，做父母的，對兒子柯文哲要競選連任，只能尊重並支持；對有人指若讓柯P選贏2018，就會順勢挑戰2020總統大位，她則駁斥「全家人都反對這麼做，柯家人不會這麼沒天良。」除非蔡英文不選，否則柯絕不會跟蔡英文搶2020。

柯爸表示，時代不同、教養觀念改變，以前教養會體罰，現在不行了，但不變的觀念是一定要孝順父母；他很感謝上天，在自己擔任32年教員後，又能持續在日商公司工作至今，雖已87歲高齡仍是有薪階級，所以今年過年，他還是會準備好紅包，包給柯文哲一家人。

(中時)