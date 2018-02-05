貨輪撞翻基隆港起重機 船東出具13億元擔保函賠償

2018年02月05日 18:57 中時 張穎齊

德國籍貨櫃輪梅爾斯號（HANSA MEERSBURG）於今年1月8日晚間，在靠泊基隆港東11碼頭時，不慎撞垮1座聯興貨櫃公司所屬、價值2億多元的橋式起重機，進而壓垮100多個進口貨櫃，損失相當慘重。對此，聯興公司向船東要求出具13億元擔保函，而船東也在今（5）日允諾開立，聯興並將在明、後天開始復原工程。

梅爾斯號貨櫃輪重達1萬8300噸，由永然船務公司代理，正利航業公司租用，1月8日晚間6時從廈門抵達基隆港時，不料未將貨輪停妥，導致船頭硬生生撞垮橋式起重機，連帶壓壞100多個貨櫃，並造成1名理貨員輕傷；而貨櫃輪也被撞出寬3公尺、深2公尺、水下目測2.8公尺的大洞，現場至今仍一片狼藉。

對此，聯興公司在案發後，向船東要求出具新台幣13億元擔保函（LOU），交通部航港局北部航務中心與港務公司也一同協助肇事責任的釐清，而如今終於稍有進展。

聯興公司董事長洪英正今（5）日表示，根據航運規則，必須等船東出具擔保函後，他們才能移動現場，而今早他也收到了律師的通知，這份擔保函也已經正式簽過來，聯興將盡快展開復原工作，預計明、後天開始進行，並希望在過年前可以至少復原一半，另外在過完年後的2周來完成全部。

「基隆港建港132年來第1次碰到這種事！」洪英正慨歎，事發至今已經忙了快1個月，船東終於確定簽了擔保函，不過這13億還只是擔保，若加上壓壞的100多個貨櫃中的物品，損失恐怕不只13億，實際的損失還需要經過公證、清算等程序後才知道。所以關於正式理賠部分，還有一段路要繼續走，已請律師協助進行。

洪英正指出，首先會移除受損的橋式起重機，並通知被影響到的貨主，場地吊卸等工作也已經準備好，至於梅爾斯號尚在台船修復中，應該也快修理完畢。

(中時)