全國首家榮民之家設日照中心

2018年02月05日 19:13 中時 呂素麗

2018.02.05 高雄市 ▲高雄榮民之家有寬敞的場地，可以讓院民打槌球，設置日照中心之後，住進去的長輩也可以使用。（呂素麗攝）

全國第1家進駐榮家的日照中心5日在高雄榮民之家揭牌營運，這是退輔會16所榮家當中，全國第1所開辦的日照中心，退輔會主委李翔宙特地南下出席揭牌儀式；將開放讓非榮民的長輩可以進駐使用，預計招收10名輕、中度失能長輩。

高市副市長許銘春、社會局長姚雨靜、衛生局長黃志中等人都到場，見證這場難得的盛會。

高雄榮家日照中心位於楠梓區高雄榮家，場地原為榮家長輩的自炊廚房空間，面積約20多坪，經重新設計修繕後，將空間規畫營造成溫馨的照顧環境，內有開放式廚房、客廳、多功能活動空間、無障礙衛浴設備及綠化走道等，市府補助設備費。

姚雨靜說，中央與地方整合推動長照，彼此資源共享，榮家的社工、護士可以兼任日照中心，而且，榮家的空間寬敞，到日照的長輩都可以使用，每天上午8點到下午5點托老，晚上由家人接回家。

另社會局老人福利科長于桂蘭也說，高市府與榮家於2016年4月22日簽署「機構資源共享及充分運用資源」合作備忘錄，非榮民的長輩也可以入住，高榮安養床8床、岡榮則為8─20床供高市年滿65歲以上低、中低收入戶長者安養，及有短期需求長者安養，相關費用由入住長輩及家屬自行負擔，目前高榮已有7位長輩入住

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(中時)