糗了 新買i8手機滑落便池伸手撈卻卡住了

2018年02月05日 19:07 中時電子報 吳家詮

大陸柳州市潭中西路某大酒店內，一名男食客因手機掉進廁所便池，伸手去撈時不幸被卡住，柳南巡警大隊潭西警務站民警和消防官兵趕到，破拆便池和瓷磚將其救出。

廣西新聞網-《南國今報》報導，民警和消防員趕到現場，看到覃姓男子側躺在洗手間的地上，動彈不得，因地板冰冷，酒店工作人員為他在身下鋪了一些墊子。經救援人員觀察，覃被卡住右臂的肘關節，因便池的出水口非常堅硬，其上臂也被刮傷。為避免造成二次傷害，只好破壞便池。

消防員用破壞器材撬開旁邊部分瓷磚，在週邊鑿開出水口，打開一定空間後，終於成功將覃的手緩慢移出。經醫生檢查，覃的手臂紅腫並有刮傷出血，所幸並未傷及關節和骨頭，無大礙。

據覃男說，當天他在酒店宴請朋友吃飯，一高興就喝多了些，去上洗手間的時候想接個電話，一下子沒拿穩，手機滑落掉進便池。因為這是新買的蘋果8手機，他很是心疼，於是蹲下查看，發現手機在水下還能看得見的位置，便伸手去撈。誰知手機太滑沒有抓住，越掉越深，他只得用力伸手去掏。等他終於放棄的時候，才發現手臂已經被卡死了。

因無法打電話求助，覃又不好意思大喊，被卡住約半小時後，酒店的保潔員來打掃衛生時，才發現有人被困並報警。隨後，覃與酒店負責人就洗手間維修問題，作進一步協商。

(中時電子報)