插畫、繪本、漫畫、小誌一起來 台北國際書展明開跑

以色列代表游亞旭正在介紹插畫家哈諾·皮芬以拼貼手法創作的小英總統、豬哥亮和神力女超人插畫。（台北書展基金會提供）

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以色列代表游亞旭（左）、文化部次長丁曉菁（中）、台北書展基金會董事長趙政岷（右）於以色列主題國館的大型書本裝置前合影。（許文貞攝）

今年台北國際書展很多「畫」！台北國際書展明（6）日正式展開，今年從一館到三館，都有繪本、漫畫等以圖像主題的出版品展示。三館有去年曾在義大利波隆那書展展出的「台灣繪本美術館」，一次搜羅台灣當代傑出插畫家100餘幅作品。將於書展期間來台宣傳的日本繪本作家小林豊，繪本原畫也在三館的咖啡休息區展示。

一館今年也有漫畫、動畫出版社與代理商回歸，更有以台灣原創漫畫《龍泉俠大戰迷霧人》、《北城百畫帖》、《異人茶跡》、《蘭人異聞錄》衍生的「漫筆虛實PLUS」展，把平面的圖畫變成3D立體場景，搭配AR技術展出。

一館國際區日本館由於正逢手塚治蟲誕生90週年，規劃手塚治蟲複製畫展。以色列也在主題國館展示插畫家哈諾·皮芬運用拼貼，創作小英總統、藝人豬哥亮、和神力女超人的插畫作品。

去年大受歡迎的一館「Make a Zine」青年創意出版區，今年也將續辦，除了有35組創作者輪流擺攤，也邀集61Chi、米奇鰻、李隆杰等30位台灣漫畫家、圖像創作者製作「迷你誌」，現場展示。

台北書展基金會董事長趙政岷表示，今年書展有500場大會活動，若加上出版社自行舉辦的講座，現場活動場次達1000場。雖然書展在春節前，又碰到濕冷的寒流，但趙政岷表示，希望今年書展進場人次能破60萬人。可惜原定將參與今年書展的法國龔固爾文學獎得主、《溫柔之歌》作者蕾拉·司利馬尼，因為身體不適，臨時取消所有來台行程。

明日書展開幕，蔡英文總統與文化部長鄭麗君都將出席開幕典禮、頒發書展大獎並逛書展。由於2017年書展時總統另有公務，改由副總統陳建仁出席，小英上任後首次逛書展購書的「總統書單」令人好奇。

(中時)

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