桃風禾公園 要增全市最長溜滑梯

2018年02月05日 19:52 中時 蔡依珍

為迎接狗年農曆春節，桃園工務局以草花將風禾公園花海設計成如意造型，以紅色、金色及圓弧，代表圓滿如意。（蔡依珍攝）

桃園區風禾公園水圳包含生活汙水，不時飄散異味，親水廊道成臭水溝，工務局將導入生態淨水工法改善水質。(蔡依珍攝)

桃園區風禾公園水圳包含生活汙水，不時飄散異味，親水廊道成臭水溝，工務局將導入生態淨水工法改善水質。(蔡依珍攝)

工務局計畫將風禾公園滯洪池打造成滑梯主題樂園，利用2層樓、約6公尺的高低差，設置大人小孩都可以玩耍的全市最長溜滑梯。(蔡依珍攝)

桃園區風禾公園水圳包含生活汙水，不時飄散異味，親水廊道變成臭水溝引詬病，滯洪池也因設施不足，少有人煙，工務局重新規畫，導入生態淨水工法改善水質，並興建滑梯主題樂園，利用滯洪池高低落差打造全桃園最長溜滑梯，總經費約6450萬元，力拼年底前完工。

風禾公園興建時為打造親水設施，將舊有農田灌溉的水圳重整、穿越公園，但卻因過去灌排不分，生活汙水混入，枯水期常飄散異味，工務局重新檢視流經中路特區的水秀公園、風禾公園和正光路水圳，導入生態淨水工法，規畫人工濕地與礫間帶，讓活水能夠進入，改善水質，輔以正在興建的汙水下水道系統，未來水圳更易於親近。

而原為防災型公園的中路風禾公園，設計滯洪量為5萬7804立方公尺，但因滯洪池內設施不足，人煙罕至，為改善「養蚊子」，計畫將滯洪池打造成滑梯主題樂園，利用2層樓、約6公尺的高低差，設置大人小孩都可以玩耍的長距離特色溜滑梯，並搭配共融式遊具、觀景台、沙坑等設施，創造兼具觀賞、玩樂且無障礙的樂園，滯洪池底也增設表演空間和座椅成小型圓形劇場，讓滯洪池也能轉變為表演舞台，活化利用。

因應狗年即將到來，工務局選用適合秋冬生長的11種草花、超過19種色彩，在3座公園打造狗意象花海，桃園區風禾公園「吉祥如意GO旺年」，以狗飛躍的身體曲線展現「如意」造型，平鎮區復興親子公園「旺星人來賀歲」則為粉紅色的狗腳印，大溪區埔頂公園的「福到年到百花慶」宛如置身萬花筒世界，總數量逾50萬盆草花，可望成為熱門拍照打卡景點，歡迎大家趁春節假期，到公園尋找狗狗蹤跡。

(中時)