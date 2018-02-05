請吃麥當勞11年 賴建川加碼請年夜飯

賴建川（右）連續11年請弱勢兒童吃麥當勞，5日加碼，邀請這十年來的課照班孩子與家長們一起圍爐，並發給每位小朋友紅包。（黃國峰攝）

友善列印
中時
賴建川連續11年請弱勢兒童吃麥當勞，5日加碼，席開25桌邀請這十年來的課照班孩子與家長們一起圍爐。（黃國峰攝）

被孩子稱為「勞當勞叔叔」的企業家賴建川，12年前開始每年兒童節都請台灣陽光婦女協會的課後照顧班弱勢兒童吃麥當勞，去年得知原本每年一直都請弱勢小朋友吃年夜飯的餐廳老闆，因故無法再繼續，便許下承若，號召企業家朋友，今年起接手，5日晚賴建川帶著滿滿的愛心，在雅園新潮餐廳席開25桌，邀請這十年來的課照班孩子與家長們一起圍爐。

約250位由台灣陽光婦女協會協助課後輔導的弱勢兒童及其家人們，各個懷著興奮的心情，在冷冷的冬夜裡，一起圍爐。節目一開始，由孩子們苦練許久的扇子舞帶來熱鬧氣氛，接著活動進入高潮，由賴建川及貴賓們在開飯時，發給小朋友們每個人一包600元紅包及一袋福袋，小朋友們也感恩的大聲說「謝謝賴叔叔！」

賴建川表示，很高興自己可以堅持且不間斷，成為台灣陽光婦女協會課後照顧班孩子們十多年來的「麥當勞叔叔」，去年得知圍爐活動，可能無法持續，覺得很惋惜，所以這次一共號召了十多位朋友出錢出力，剩下的款項也成立專款專用帳戶，雅園新潮也特別給予打折，很感動能促成美事，幫助弱勢家庭也能吃上熱騰騰的年夜飯。

賴建川指出，希望藉此喚起大眾對台灣陽光婦女協會的注目，大家一起來行善；台灣陽光婦女協會的課後輔導班，很有意義，弱勢家庭的小孩，他的貧、他的窮，不是他的原罪，如果我們給他一個好的讀書機會，這孩子才有機會脫離貧困；企盼自己的好朋友、有心企業能夠一起來幫助課照班的孩子們能夠透過學習品格、才藝、發展自信而脫離逆境，成為有用的人，他也為此而努力募款著。

最後，賴建川分享：宇宙之間，人心生一念，天地盡皆知，善往善來，每個想法都善的出去，與人為善，人生就會走在康莊大道，越走越廣，尖酸刻薄者，則越走越窄。而且行善要揚善，因為這樣才能喚醒大家一起來做善事。

(中時)

交通部春節疏運交通路網圖 即日… 航宇11號擱淺 提前進行殘油移除

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。