請吃麥當勞11年 賴建川加碼請年夜飯

2018年02月05日 19:54 中時 黃國峰

賴建川連續11年請弱勢兒童吃麥當勞，5日加碼，席開25桌邀請這十年來的課照班孩子與家長們一起圍爐。（黃國峰攝）

被孩子稱為「勞當勞叔叔」的企業家賴建川，12年前開始每年兒童節都請台灣陽光婦女協會的課後照顧班弱勢兒童吃麥當勞，去年得知原本每年一直都請弱勢小朋友吃年夜飯的餐廳老闆，因故無法再繼續，便許下承若，號召企業家朋友，今年起接手，5日晚賴建川帶著滿滿的愛心，在雅園新潮餐廳席開25桌，邀請這十年來的課照班孩子與家長們一起圍爐。

約250位由台灣陽光婦女協會協助課後輔導的弱勢兒童及其家人們，各個懷著興奮的心情，在冷冷的冬夜裡，一起圍爐。節目一開始，由孩子們苦練許久的扇子舞帶來熱鬧氣氛，接著活動進入高潮，由賴建川及貴賓們在開飯時，發給小朋友們每個人一包600元紅包及一袋福袋，小朋友們也感恩的大聲說「謝謝賴叔叔！」

賴建川表示，很高興自己可以堅持且不間斷，成為台灣陽光婦女協會課後照顧班孩子們十多年來的「麥當勞叔叔」，去年得知圍爐活動，可能無法持續，覺得很惋惜，所以這次一共號召了十多位朋友出錢出力，剩下的款項也成立專款專用帳戶，雅園新潮也特別給予打折，很感動能促成美事，幫助弱勢家庭也能吃上熱騰騰的年夜飯。

賴建川指出，希望藉此喚起大眾對台灣陽光婦女協會的注目，大家一起來行善；台灣陽光婦女協會的課後輔導班，很有意義，弱勢家庭的小孩，他的貧、他的窮，不是他的原罪，如果我們給他一個好的讀書機會，這孩子才有機會脫離貧困；企盼自己的好朋友、有心企業能夠一起來幫助課照班的孩子們能夠透過學習品格、才藝、發展自信而脫離逆境，成為有用的人，他也為此而努力募款著。

最後，賴建川分享：宇宙之間，人心生一念，天地盡皆知，善往善來，每個想法都善的出去，與人為善，人生就會走在康莊大道，越走越廣，尖酸刻薄者，則越走越窄。而且行善要揚善，因為這樣才能喚醒大家一起來做善事。

(中時)