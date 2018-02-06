超商鮮乳銷量創3年新高 學童鈣攝取卻直線翻黑

2018年02月06日 09:00 中時電子報 綜合報導

超商聯手知名鮮乳品牌推「鈣」好成長基礎早餐組 搶救學童成長動能

鮮乳市場蓬勃發展，產值連年攀升，根據Nielsen市場資料，2017年整體鮮乳市場銷售額較2016年增加13億。亮眼的表現也反應在超商銷售上，7-ELEVEN公共事務部林立莉部長表示，去年度超商鮮乳銷量創3年新高，持續成為早餐飲品大宗。不過值得注意的是，台灣學童的鮮乳飲用量似乎與鮮乳銷售數字成反比！最新研究調查顯示，近9成國小學童鮮乳飲用量不足，憂心學童鈣質攝取不足，成長恐受嚴重影響。

為守護兒童成長動能，瑞穗鮮乳與7-ELEVEN兩大龍頭品牌首度聯手，推出「鈣」好成長基礎早餐組。運用實際鈣質的計算，推薦學童及家長有更便利、健康的補鈣選擇。以首波主打瑞穗鮮乳290ml搭配統一蛋糕屋雙起司蛋糕為例，即可提供7-9歲學童每日所需鈣量近4成以上，讓孩童生長不落入成長危機。

首波主打「瑞穗鮮乳290ml搭配統一蛋糕屋雙起司蛋糕」，可補足學童每日四成以上鈣攝取需求。(統一提供)

「鈣」好成長基礎早餐 輕鬆補足每日四成以上鈣需求

家長可運用超商含鈣量豐富的鮮乳，為發育期孩童的鈣質攝取量把關。(統一提供)

究竟學童缺鈣情形有多嚴重？根據國人膳食營養素攝取量建議，7-12歲學齡兒童每日鈣質建議攝取量為800-1000mg。然而根據2012年衛福部發布的台灣國小學童營養調查結果，國小學童每日鈣質平均攝取量僅426-537mg，甚至不到參考攝取量的50%。7-ELEVEN公共事務部林立莉部長提到，目前超商所販賣的品項，其實有許多是可以簡單補充學童每日鈣攝取的早餐選項ex:鮮乳，因此本次特別與瑞穗鮮乳聯手，以補充鈣質為主軸，用早餐為學童補充每日四成以上的鈣質所需。

瑞穗鮮乳290ml搭配統一蛋糕屋雙起司蛋糕、Amelie’s、Bagel切達起司貝果、瑞穗鮮乳土司、統一蛋糕屋杯子蛋糕， 「鈣」好成長基礎早... 。(統一提供)

經典主打「瑞穗鮮乳+雙起司蛋糕」 超商優惠全面啟動

統一提供

首波主打「瑞穗鮮乳+雙起司蛋糕」，透過多種乳製品的組合，創造多層次口感及補充7-9歲學童每天約四成的鈣質所需。除雙起司蛋糕外，另提供多種組合給不同口味的消費者，民眾可以透過以下的鈣質量表進行挑選，讓孩子的每日鈣質攝取輕鬆達標。即日1/31起至2/27，凡到7-ELEVEN以icash卡購買早餐組合，買即贈open Point點數1,000點。(本篇與瑞穗鮮乳合作)

(中時電子報)