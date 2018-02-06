MLB》免仲裁！太空人史普林格年薪破千萬

史普林格去年身手再進化，獲得太空人2年合約。(美聯社)

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中時電子報

史普林格(George Springer)去年世界大賽豪奪MVP，今年第2次行使薪資仲裁權，打算爭取更高年薪，太空人不想夜長夢多，索性直接跟他約定2年，美媒報導，史普林格將獲得太空人2年總值2400萬美金合約，這是他生涯至今拿到第一份複數年約。

28歲的史普林格去年身手持續進化，出賽140場打擊率2成83、上壘率3成67、長打率5成22、34轟，皆為生涯最佳成績。不只如此，他世界大賽7戰打擊率高達3成75、貢獻4轟，更助太空人奪得隊史首冠，並替自己掙得世界大賽MVP頭銜。

史普林格前年首獲仲裁權，年薪從52萬漲到390萬，此次第2度獲仲裁權，年薪有機會再向上增加；太空人原本開出850萬，但他想爭取加到1050萬，因而打算進行仲裁。不過太空人在仲裁前，就跟他簽下一紙2年2400萬合約，接著要到2020年才得跟史普林格再仲裁。

美國記者羅森索(Ken Rosenthal)透露，早在史普林格展開大聯盟之旅前，太空人曾想直接用7年2300萬合約綁定他，但被史普林格婉拒。史普林格前4季加總進帳約791萬，等到現在簽下的2年約走完，將能賺進3191萬，而且還有1年仲裁資格，薪資有望再上升。

(中時電子報)

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