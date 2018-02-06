中市前鄉代李秀玉投靠綠營 國民黨台中市黨部開了第一鍘

友善列印
中時

國民黨台中市黨部5日下午召開107年度第一次考核紀律委員會議，出席委員討論針對大肚區黨部黨員李秀玉已加入民進黨，並參加台中市議員民進黨黨內初選，決議開除李秀玉黨籍，該案為2018年基層選舉違反黨紀案件，台中市黨部開了第一鍘。

國民黨台中市黨部考核紀律委員會召集人任杰表示，大肚區黨部黨員李秀玉因跨黨參與2018年台中市市議員選舉民進黨黨內初選，地方黨部經查證屬實，已由區黨部考核紀律委員會開會決議，建議予以撤銷黨籍之處分。

市黨部指出，李秀玉10年前曾任鄉民代表，社區發展協會理事長，先生林榮璽當選過合併後第一屆大肚區自強里里長，家中經營的冰果室還掛有擬參選看板，及民進黨立委郭正亮服務處招牌，也被查出曾身穿郭正亮服務處背心活動。

經市黨部考核紀律委員會討論，以李秀玉已加入民進黨並參加台中市議員民進黨黨內初選，違反黨紀行為屬情節重大，為彰顯黨紀的重要性，考紀委員一致同意通過開除李秀玉黨籍案，為今年基層選舉首件違反黨紀案件。

對遭國民黨台中市黨部開除黨籍，李秀玉說，她是20年的國民黨員，但2年前即未再繳黨費，已不是國民黨員。

民進黨台中市黨部主委何明杰指出，民進黨預計3月初才會辦理市議員初選登記，不知屆時李秀玉是否會來登記參加黨內初選。

(中時)

簡余晏和姚文智將合體上政論節目… 馬英九領銜推動公投反制陳師孟 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。