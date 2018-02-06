中市前鄉代李秀玉投靠綠營 國民黨台中市黨部開了第一鍘

2018年02月06日 01:29 中時 盧金足

國民黨台中市黨部5日下午召開107年度第一次考核紀律委員會議，出席委員討論針對大肚區黨部黨員李秀玉已加入民進黨，並參加台中市議員民進黨黨內初選，決議開除李秀玉黨籍，該案為2018年基層選舉違反黨紀案件，台中市黨部開了第一鍘。

國民黨台中市黨部考核紀律委員會召集人任杰表示，大肚區黨部黨員李秀玉因跨黨參與2018年台中市市議員選舉民進黨黨內初選，地方黨部經查證屬實，已由區黨部考核紀律委員會開會決議，建議予以撤銷黨籍之處分。

市黨部指出，李秀玉10年前曾任鄉民代表，社區發展協會理事長，先生林榮璽當選過合併後第一屆大肚區自強里里長，家中經營的冰果室還掛有擬參選看板，及民進黨立委郭正亮服務處招牌，也被查出曾身穿郭正亮服務處背心活動。

經市黨部考核紀律委員會討論，以李秀玉已加入民進黨並參加台中市議員民進黨黨內初選，違反黨紀行為屬情節重大，為彰顯黨紀的重要性，考紀委員一致同意通過開除李秀玉黨籍案，為今年基層選舉首件違反黨紀案件。

對遭國民黨台中市黨部開除黨籍，李秀玉說，她是20年的國民黨員，但2年前即未再繳黨費，已不是國民黨員。

民進黨台中市黨部主委何明杰指出，民進黨預計3月初才會辦理市議員初選登記，不知屆時李秀玉是否會來登記參加黨內初選。

(中時)