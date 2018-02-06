幕後》重啟核二廠二號機 靠天時地利人和

2018年02月06日 00:39 工商 呂雪彗

行政院五日在政壇釋出震撼彈，指示台電重啟核二廠二號機作業，前閣揆林全任內想做卻未其功的事，現任閣揆賴清德做到了！

其實蔡政府要重啟核二廠二號機，早從106年底消息就不斷走漏，綠營或許有意無意在釋放風向球，為重啟核電醞釀氛圍與時機。

正當去年11月底台中市和高雄市競相對中火及興達電廠減煤2成4、2成之後，就已為台電107年供電計畫加添變數。原本林全內閣喊出，106年是供電最嚴峻的一年，不料，地方藉「空污」議題，頻對台電火力電廠祭出「增氣減煤」政策，打亂了台電長期電源開發計畫，原本107年的供電計畫完全沒有納入「減煤」這項變數。

去年賴揆上任，針對五缺中的「缺電」，不斷和內閣成員及台電沙盤推演，好不容易訂下107年備用容量率是12％，備轉容量率為6％以上；108年備用率為15％，備轉率為10％的供電目標。不料，地方首長減煤政策大筆一揮，這張支票的兌現立即打了折扣。

面對空污排放，台電董座楊偉甫去年底接受媒體專訪時，不斷釋出向高層「求救」的訊號，包括「一定要給台電緊急供電彈性機制的『葉克膜』，否則連急救的機會都沒有了。」；「地方限煤、減排等因素突然加進來，今年供電備轉容量率要6％以上會很辛苦，較好的能源被減量，達到環保標準的機組不能用，台電最佳調度模式被限縮了。」

據了解，出身基層且與楊偉甫有很好共事默契的經長沈榮津，曾向工商界保證儘量不缺電，在出現減煤政策變數後，沈榮津即與不斷穿梭台電與行政院高層間，針對今年的供電情勢進行沙盤推演。

今年頭、尾及年中三個時段，是供電面臨備轉容量率6％保衛戰的嚴峻時期，尤其今年1月以來寒流頻仍，時間又長，家家使用電暖爐致用電攀升，較去年同期多增加一部火力機組，日前機組有故障時，備轉容量率曾降至3％警戒值，在冬季機組大修階段，供電可說天天走鋼索。

「重啟核電」，早就是台電去年底至今年初，一直籌劃中的供電作戰配套計畫，而且又是「只能做不能說」的祕密救援武器。沈榮津多次向決策高層報告今年供電緊澀狀況，1/29日向賴揆進行業務報告，也是以穩定供電為要務，沈取得行事作風「務實」的賴揆力挺，指示台電針對歲修後的核二廠二號機申請重啟運轉。這次朝中有人願意「揹政治十字架」、「願意扛政治責任」，因此台電申請重啟核二廠二號機顯得信心十足。

其實，政委張景森自105年上任以來，對核能電廠是最始終如一的人，他曾多次主張，在供電吃緊的這3年內，核一廠、核二廠歲修後應該儘速啟用，因為一旦有意外事故發生停、限電事件，將會使「非核家園」的目標崩潰。

張景森昨天在臉書呼應重啟核二廠二號機政策表示，能源是算術和物理問題，不提哲學問題，非核最好按部就班較好，民進黨的非核是有時間表的，因為核能像拐杖，你不能靠拐杖走一輩子，但若復健未完成，就急於把拐杖丟掉，結果會害你摔跤，傷勢愈重。這番「妙喻」，可能不見容於手捧「神主牌」的反核人士，文章上傳不到幾小時又撤掉。

去年9月4日台電向原能會送出核二廠二號機大修計畫，原能會10月2日同意台電依排程進行大修，並於12月初完成。知情人士透露，這一次的大修就是為了重新啟動運轉做準備。也可以說，因為去年八一五的大停電夢魘，加上地方空污減排競賽，天時+地利+人和，造就停機逾600多天的核二廠二號機可以重啟的契機。

不論從拚經濟、吸引廠商投資，或從年底九合一選舉角度，今年都不容在供電穩定再有任何閃失，因此啟動核二二號機成為賴揆不得不的必要「選項」。既然賴揆有政治擔當，晚做不如早做，早一點申請重啟，原能會早一天核准，不必等到夏天時，不但缺電風險大，且愈晚愈靠近選舉，阻力反而愈大。重啟核電這個算盤要怎麼撥，賴內閣這次可都是精心計算過的。

(工商)