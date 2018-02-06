全台最好吃素食 過年5天湧10萬人…關鍵竟是星雲大師

2018年02月06日 08:00 中時電子報 吳玫穎

過年假期有10萬人湧進佛陀紀念館參觀。(戴忠仁提供)

項籌備三年的展覽，採訪過程中他無意間獲悉一個驚人數字，以往過年5天假期平均共約10萬多人湧進佛陀紀念館用餐！

基於筷子源自於中國，是大家用餐時必備的工具，筷子的演變也承載中華文化的融合與傳遞，因此佛陀紀念館特別選在大家團圓時推出「筷子特展」。《國寶檔案》主持人戴忠仁在採訪時，特別將這展覽與佛光山的素食結合，因為好吃成性的他認為全台灣最好吃的素食就是佛光山的滴水坊餐廳。

戴忠仁發現，滴水坊的素食很少使用市面大量採用的素料(市售部分素料甚至是葷的)，多是新鮮的蔬果烹調製成的料理。戴忠仁此番深入採訪赫然發現佛光山滴水坊素食美味的秘密關鍵。

原來星雲大師主張讓大眾吃得好，吃得安全與健康，比較容易親近佛法，或是親近素食而願意修心。因此佛光山負責滴水坊事務的眾法師全力以赴，將端出美味素食作為弘法的一部份。

如常法師是博物館學博士也是台灣最大的餐飲營運管理專家。(戴忠仁提供)

戴忠仁也發現佛陀紀念不僅是台灣最現代化的博物館，同時也是最具規模的餐飲體系，佛陀紀念館長如常法師不但是博物館學的博士，戴忠仁認為她的餐飲管理能力也超出一般的餐飲界。佛陀紀念館在農曆新年這個月，單單是採購蔬菜的成本就高達一千萬元，而且採購蔬果的等級是挑選最好的A級品。原物料的採購、物流、倉儲都是學問，流客量更是多得驚人，新年5天假期平均有10萬人進入佛陀紀念館，一天就有兩萬人在此用餐，是全台灣過年期間最忙的廚房和餐廳！

佛陀紀念館占地廣大，因此各處有不同的餐廳，包括禮敬大廳滴水坊、樟樹林滴水坊、 佛光樓一滴、雙閣樓滴水坊甚至二樓還有提供100元吃到飽的高級素食自助餐。平日不踏入市面素食館的戴忠仁就幾度專程跑去佛館看展吃素食，對那裏的美食讚不絕口。

戴忠仁這集結合美食的《筷意生活》專輯將在本周四(八號)晚間11點人間衛視首播，大家可以體會觀賞文物介紹節目看到飢腸轆轆、垂涎欲滴的特殊經驗。

(中時電子報)