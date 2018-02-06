挺綠阿公對藍營民調亂回答 苦苓驚喊：按捏甘丟？

苦苓說，他們社區一個挺綠的阿公，對藍營的民調是來者不拒。圖為國民黨黨部。（資料照片，劉宗龍攝）

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中時電子報
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你相信全民調嗎？作家苦苓說，他們社區一個挺綠的阿公，對藍營的民調是來者不拒，還說這是好機會！阿公說，他會支持藍營裡最弱的那個，讓最弱的代表藍的出來，那綠的不就贏定了。苦苓驚喊：「按捏甘丟？」更直指這樣的全民調，還是算了吧！

苦苓說，他們社區一個挺綠的阿公，甚至說出驚人之語，說是縣長選舉黨內初選的民調，白天就有人來交代今晚會打電話來，希望沒有手機、平常在家「顧」電話的老人家都不要出門，而且還給了一堆宣傳品，反正要說「唯一支持某某某」就對了。

阿公說：「像上次七合一選舉，又是黨內的，又是全民調，既有初選的，也有比對的，忙死我了，到後來哪個是選哪個都搞不清楚，害我被柱仔腳罵…….」。

苦苓在ETtoday專欄撰文指出，被問到要是候選人通通沒聽過呢？阿公竟回：「那就是隨便說一個，要不然他們一直問也很煩人。」苦苓不解：「阿公你不是綠的嗎？那藍的如果打來跟你做民調，你做不做？」阿公說：「當然要做！」還忽然興奮地說：「這是好機會！我就支持他們裡面最弱的那個，讓最弱的代表他們藍的出來，我們綠的就贏定了不是嗎？」

苦苓忍不住問：「是喔……那有時候不只一家民調公司來做，你的人選都一樣、不會變嗎？」阿公回：「那……如果記得就不變，不記得就隨便講一個，反正誰選上跟我們也沒有太大關係，而且我不常投票……」。苦苓大驚：「啥咪！」「你不常投票還一天到晚接民調，按捏甘丟？」

(中時電子報)

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