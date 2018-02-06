空勤「黑鷹」蘭嶼接病患 直升機失聯6人失蹤

2018年02月06日 01:58 中時電子報 陳舒秦 、 吳家詮 、 黃鈺潔 、中國時報/ 莊哲權 、 黃世麒 、中國時報/

失蹤飛機是空勤總隊UH-60M黑鷹直升機。（同型機/內政部提供）

(5:00更新)隸屬空勤總隊一架編號706的UH-60M型黑鷹直升機，5日深夜執行蘭嶼傷患後送任務時，11時40分時從蘭嶼起飛折返不久，突然失聯，疑似墜海。

空勤黑鷹直升機失聯 空勤總隊說明搜救進度影片1。（記者 黃世麒 攝)

空勤黑鷹直升機失聯 空勤總隊說明搜救進度影片2。（記者 黃世麒 攝)

嘉義空軍基地6日凌晨接獲國搜中心指令，派出EC225海鷗前往蘭嶼搜救。據了解，失聯機的機上含後送人員計有6人，包括康姓正駕駛、唐姓副駕駛、陳姓機工長、張姓病患、黃姓家屬及蔡姓護理人員。

空勤總部的HU-60黑鷹直升機，編號706，昨（5）日深夜十一點三十八分執行蘭嶼轉院救護後送;從蘭嶼起飛後約一兩分鐘後離蘭嶼機場約一百公尺後失去光點，目前呈現失聯狀態，機上六人失蹤。

目前空勤總隊已另派一架黑鷹直升機前往搜尋，台東縣消防隊也待命救援，不過現在夜色黑暗，海象不佳，搜尋有一定的難度。

消息指出，一架空勤總隊「黑鷹」直升機於5日23:38執行後送病患任務，自蘭嶼返程起飛後約100公尺後光點消失，機上有6名人員(空勤3名、患者1名、家屬1名、隨機護士1名)。

該架直昇機是自台東前往蘭嶼執行救護後送勤務，消防署已通報海巡艦艇於00:42出動35頓船艇前往事故地點搜尋，另於今天凌晨1:03空勤再增派一架黑鷹直昇機前往搜尋，消防局蘭嶼分隊亦派2部消防車沿島搜尋；另通報漁業電台請附近漁船前往協助搜尋。

機上人員名單：空勤正駕駛康○○、副駕駛唐○○、機工長陳○○、患者張○○、家屬黃○○、護理人員蔡○○。

空勤隊HU-60黑鷹直升機簡介：

黑鷹直升機主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，但由於機體大、下洗氣流強，不適合狹窄地區之作業及停降，黑鷹可以裝載15員(含飛行員2員、機工長2員、搜救員2）

目前空勤總隊擁有9架黑鷹直升機架，於2016年成軍，該機耐航時間：2.1 小時，馬力：1940SHP x 2，最大航程：135 浬，執勤特色：高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務。

內政部指出，黑鷹直升機可突破航程限制，克服臺灣高山險阻的地形，提升高山的救援能力，且具有前視紅外線顯像儀（FLIR）等裝備，大幅提升夜間海上搜救能力。

(中時電子報)