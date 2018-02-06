作家王丰：對美國 文在寅比小英有guts！

2018年02月06日 02:31 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

台灣有棘手的兩岸關係，兩韓關係比台灣更麻煩、更複雜、更火爆。作家王丰直言，比較南韓總統文在寅和蔡英文總統，我們台灣百姓實在有夠「心酸」。文在寅「接招」的漂亮程度，讓我們自嘆弗如太多太多。像對美國，文在寅就比蔡英文有guts，真把蔡英文徹底比了下去！

王丰在臉書指出，文在寅和金正恩跳的這曲探戈，恐怕讓川普心裡頗不是滋味。如果換成1960年當時的韓國總統李承晚，就是因為李承晚「不聽話」，被美國以製造學生運動的手段，硬生生被趕下台。

亞洲，尤其是「第一島鏈」周邊各個國家與地區的總統，恐怕都或多或少有這種「背後黑手」的無奈與恐懼。李承晚下場還算好的，越南的吳廷琰兄弟，甚至被親美的政變軍人以行刑式手法槍擊死亡。

王丰點出，光憑這一點，文在寅就比蔡英文有guts，帶種！文在寅不可能變成李承晚，因為，今天的韓國不是1960年、1970年代的韓國，今天的美國也不復當年，想把韓國「大統領」朴正熙幹掉就出重手，縱使川普明言要讓「美國再強大」，也不敢隨便對韓國元首動刀動槍的。原因無它，美國的地緣政治影響力萎縮了。周邊還有中國，地緣政治影響力擴大了。西方不亮東方亮，誰怕誰啊？

他坦言，文在寅帶種之外，更有智慧。而蔡英文呢？各位認為她表現如何？從過去一年八個月的跡象觀察，蔡英文可能是亞太地區，最服膺美國地緣政治影響力的領導人，可能也是美國最容易「搞定」的領導人。

總統，要站在戰略高度，身段要能屈能伸，該軟則軟，能硬就硬。對付美國，要見人說人話，見鬼說鬼話，怎可對老美言聽計從呢？

看看文在寅，遊走於華府與北京之間，他懂得從中國大陸獲取巨大的經貿利益，也清醒何時該對川普講什麼政治台詞，遊刃有餘的目的，就是要為韓國攫取最大國家利益。更要緊的，文在寅有民族情懷，有戰略高度，他清楚自己在做什麼，他也清楚的讓韓國老百姓明白他在做些什麼。

王丰指出，蔡英文的「台灣價值」教人如墜五里霧，她究竟是什麼民族認同？沒人看得懂。人們更不知她的戰略高度在哪裡？也沒有人清楚他的施政所為何來，政績何在？看看文在寅，想想蔡想想，台灣輸韓國不是輸在了「起跑點」，而是根本輸在了「終點線」。

(中時電子報)