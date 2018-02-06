寒流續發威！清晨嘉義6.7度、降雨趨緩、18縣市強風特報

冷颼颼！今（6日）仍受寒流影響，各地氣溫仍明顯偏低，中部以北及東北部低溫僅7到12度。（本報系資料照）

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中時電子報
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冷颼颼！今（6日）仍受寒流影響，各地氣溫仍明顯偏低，中部以北及東北部低溫僅7到12度，今日平地最低溫出現在嘉義的6.7度。氣象局今早也針對全台發布低溫特報、並針對全台18縣市發布陸上強風特報。然水氣減少，各地降雨也趨緩。

氣象局今（6日）也針對全台發布低溫特報，並針對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日至明日清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低；中部以北及東北部低溫僅7到12度，南部及東部低溫也僅9到12度，提醒大家出門需做好保暖措施。

降雨方面，今日水氣減少，告別前幾日北部大雨，今日僅台灣北部、東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明日白天起寒流逐漸減弱，地氣溫仍低；南方雲系北移，臺灣北部、東半部地區、中南部山區及澎湖有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，金門、馬祖為多雲。

另受強烈東北風影響，今天台灣海峽北部平均風力7至8級，最大陣風10級；台灣北部海面、台灣東北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力6至7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、澎湖和花東皆為普通到良好。金門地區則是橘色警戒，對敏感族群不健康。

(中時電子報)

寒流影響，今（6日）各地氣溫仍明顯偏低，中部以北及東北部低溫僅7到12度。（圖取自氣象局網頁）

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