2月6日三大報頭條要聞

2018年02月06日 07:34 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.重啟核電，從閣揆賴清德家鄉出發。在行政院同意下，台電昨向原能會提出申請，讓位於新北市萬里區的核二廠2號機，在大修完成後再運轉。行政院發言人徐國勇表示，台電有依正常程序向賴揆報告，至於要不要運轉，留待原能會及台電專業判斷，並由原能會向國會說明。但環團已揚言提告。

.新任監委陳師孟揚言，要以監委職權查辦審判前總統馬英九洩密案的司法官。律師陳長文因此發起「反妨害司法公正公投」，並邀請馬英九領銜推動，擬於年底與9合1大選同時舉行。馬英九辦公室表示，希望公投能夠還台灣司法界一個純淨的偵審空間。

.藍營桃園市到底該派誰出戰？屢次被點名的前縣長、立委吳志揚昨接受電台專訪表明，因其父吳伯雄極力反對，因此無意願參選，「有人說我本屆市長選舉失利，哪裡跌倒哪裡站起來，但其實應該是你在哪裡跌倒，顯然那地方不適合你。」他不會接受黨中央徵召，並讚對手鄭文燦「無人可望其項背」。

.寒流冷「斃」了！雲林沿海這2天氣溫不到10度，5日約有1至2成虱目魚凍斃，嘉縣、台南沿海也傳零星災情，由於低溫持續，魚屍已陸續浮出水面，養殖戶頂著刺骨寒風撈死魚，心在淌血。

◎旺報

.大陸春運期間常上演買不到火車票而經歷各種換轉車磨難的「人在囧途」，今年要上演台胞版。上演各種大陸東方和廈門兩家航空公司176班春節加班機被砍，台商返鄉大亂。江蘇一家台商幹部夫婦有3個小孩，因買不到直航機票，被迫兵分二路回台。媽媽帶最小的孩子從上海直飛台灣，爸爸帶著另兩個小孩從無錫飛香港再回台，每人機票也要近2萬5千元台幣。一家人過年要分別從南北雙線周轉後，才可以到台灣相聚回家過年，「先分離再團聚」，也倒是前所未見。

.民航局不核准大陸兩家航空公司春節加班機，東方航空與廈門航空日前雙雙宣布取消被擱置的176個航班，致6萬台商台生返台困難，國民黨立院黨團5日表示，春節返鄉過年不應該被拿來做兩岸角力的政治籌碼，黨團書記長李彥秀更要求，政府應窮盡洪荒之力助台灣人民返鄉過年，否則等於倒退到17年前陸委會主委蔡英文時代的「小三通」。

.大陸作為有自信的大國，不只表現在經濟與外交領域上，軍事戰略亦是其希望打造的一環。中共十九大後，軍機群頻頻跨島鏈或繞台進行遠洋訓練，以落實官方演訓常態化的宣告。據5日《解放軍報》報導，軍方以中共領導人習近平提出的「三個要過硬」的戰略要求為指導基礎，稱先前的相關訓練創下多個紀錄，「以後我們還要常去、多去，常飛、多飛。」

.人工智慧（AI）滲透人類的多項領域，連軍事也不例外。大陸正在進行其核子潛艇的電腦系統人工智慧化工程，人工智慧化的核子潛艇能在變化莫測的水中環境中，偵測戰鬥環境、評估戰鬥風險，並協助軍方指揮作戰。據報導指出，人工智慧化後的核子潛艇將是大陸國防的大躍進。

◎工商時報

.蘋果去年底推出的iPhone 8/8 Plus和iPhone X真的賣很差！身為iPhone手機鏡頭供應商的股王大立光昨（5）日公布今年元月營收僅35.1億元，不僅比去年12月減少28.05％，甚至比去年有春節長假效應的1月還要差、年減達6.33％。由於大立光先前曾表示，2月營收比起元月還要少，這也意味著今年前2個月的營收也會低於去年同期水準。

.房市價格下修，長線投資價值浮現，外資購置不動產再度回籠。根據內政部最新統計，2017年外國人取得台灣不動產建物達1,200棟，重回千棟大關，年增率21.8％，值得注意的是，土地取得達3,779筆，較2016年整整高出一倍。

.國際美元1月弱到爆，熱錢從美國出走後四處偷襲，新台幣也成為對象之一。中央銀行昨（5）日公布，1月外資熱錢大舉匯入44.99億美元，激勵外匯存底單月增加42.24億美元、至4,557.24億美元，連續第十個月創新高；外資占外匯存底比重也飆升至94％的歷來最高水準。

.商業發展研究院（CDRI）昨（5）日宣布「商業服務業景氣指標」全新改版，並且同步成立「數位創新系統服務中心（數創中心）」。商研院指出，目前景氣持續復甦中，尚未見到「復甦中挫」或「流產危機」，但必須正視復甦力道微弱，進入第2季、尤其下半年後，恐有後繼無力之虞。

(中時電子報)