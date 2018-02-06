驚！台人春節體重增近2公斤！ 心血管、死亡風險高

2018年02月06日 07:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不到一週，就是農曆春節了！春節除了除夕團圓飯，拜訪親友大吃大喝！據國健署統計，去年短短6天年假中，約4成民眾體重平均爆增1.7公斤。大林慈濟醫院新陳代謝科陳品汎醫師指出，根據以往過年經驗，年後患者除了體重問題外，有1成糖友飯後血糖有超標的情況，平均飆至200mg/dl。糖友的體重控制遠比一般人更困難，若糖友過年增肥，年後又採取不當的減重方式，導致血糖波動變化大，更容易加速大小血管病變風險。

陳品汎醫師提醒糖友病患者，日常就要做好血糖及體重的控管，才能降低心血管死亡的危害。若平常就有體重超標的問題，建議可以透過一天一次針劑腸泌素，幫助控糖、減重更事半功倍，同時也會降低心血管併發症的問題。

逾百萬糖友血糖、BMI雙超標，屬於糖胖症一族。（達志影像／shutterstock提供）

糖友體重過重死亡風險恐增3成

逾百萬糖友血糖、BMI雙超標，屬於糖胖症一族。國民健康署統計，40歲以上糖尿病患者高達近7成體重過重及肥胖，其中近6成體重過重、肥胖的女性糖尿病友並未採取任何體重控制。陳品汎醫師指出，糖尿病的疾病控管，不應只聚焦於糖化血色素(HbA1c)，體重、血脂、血壓問題也不容忽視。國外研究顯示，體重過重的糖尿病患，罹患心血管疾病的風險比標準體重的患者高13%，因心血管致死的風險更比正常者高出27% ，因此糖尿病患者除了要控制血糖外，更應同時兼顧減重問題。

但問題是，糖尿病患者要控制體重遠比一般人來的困難。陳品汎醫師表示，臨床上有3成糖友會採用一般人的減重方式，例如：少量多餐、不吃、甚至劇烈運動來達到減重的目的。對糖尿病患者而言，少量多餐，或用藥後不吃、劇烈運動易引發低血糖問題，最後減重不成，血糖反失控，更增加低血糖併發症問題。

50歲婦 血糖、血脂雙失控

陳品汎醫師表示，臨床曾收治一名年近50歲簡女士，罹患糖尿病近15年。雖然知道飲食要忌口，但體重15年來卻增加20公斤，日前更將飆升至100公斤，且低密度膽固醇為一般正常人的2倍，HbAlc(糖化血色素)更高達8.1%。體內血管長期處於高血糖的狀態下，再加上長時間膽固醇淤積在血管壁上，更增添中風或心肌梗塞的風險。在與患者討論後，用藥轉換成每天一次的腸泌素針劑，不僅在短短90天內將糖化血色素降到6%，還甩肉8公斤，低密度膽固醇更回到標準值，徹底擺脫高血糖、高血脂的行列。

年節將近，陳品汎醫師更呼籲糖友們，除了規律用藥外，更得養成「天天控糖」的習慣，要達到兼顧標準血糖和體重的目標，以到降低併發症發生的風險。更提醒大家農曆年節，也不要忘記規律運動和自我血糖監測，讓自己的疾病控管更加穩定，更能安穩、健康的過好年。

(中時電子報)