失聯黑鷹最後影像曝光 議員黃天德：起飛30秒機身左傾

蘭嶼失聯黑鷹直昇機最後身影（議員黃天德提供）
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縣議員黃天德錄下黑鷹直升機最後身影。（黃天德提供）
家屬焦急地在蘭嶼機場徹夜守候。（黃天德提供）

空勤黑鷹直升機5日晚上11時點38分在蘭嶼執行傷患後送勤務，在起飛不久光點消失，6人生死未卜，目前海空持續搜救中，蘭嶼籍縣議員黃天德錄下直升機離去的最後身影，機上的病患是他的80多歲姊夫。

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「我目送直升機離去，約30秒後就發現機頭突拉高後以30度角下掉，機身左傾，當時有點納悶，果然出事」，縣議員黃天德說，他的姊夫晚間10點多吃藥時噎到，當時已經翻白眼，緊急申請空勤隊直升機後送，並由他的姊姊，也就是病患的妻子陪同就醫。

黃天德一路拍下直升機起飛過程，他說，因為風浪很大聲，沒聽到什麼奇特的巨響，一度詢問塔台，沒想到竟然出事，狂烈的寒風中，家屬也在機場焦急守候。

UH-60M「黑鷹」直升機去年12月20日起駐守台東，23日晚間首次出勤蘭嶼病患後送任務，將誤食有毒海芒果而休克的77歲謝姓老翁後送台東馬偕醫院救治，謝翁經搶救仍不治。

空勤第3大隊台東分隊原預定2月9日舉辦成軍典禮，傳聞總統蔡英文可能親臨主持，沒想到發生憾事，成軍儀式可能延後。UH-60M「黑鷹」直升機，台東配置3架，目前已進駐2架，為了和戰鬥機種有所區隔，原本黑色的機身塗裝成鮮豔的紅色，成為救人任務的「紅鷹」直升機。

空勤總部的HU-60黑鷹直升機，編號706，5日深夜11點獲報後從台東飛往蘭嶼，11點38分執行蘭嶼轉院救護後送;從蘭嶼起飛後約一兩分鐘後離蘭嶼機場約100公尺後失去光點，目前呈現失聯狀態，機上6人失蹤，生死未卜。

失聯的黑鷹直升機上人員有正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏及蘭嶼當地張姓病患、黃姓家屬及蘭嶼衛生所蔡姓護理人員共6人。

目前除了海巡的巡邏艇在海上搜救，同型的另一架黑鷹停飛，由空勤兩架海豚直升機支援搜救。

(中時)

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