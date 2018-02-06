MLB》薪資逾7000萬嫌貴？光芒醞釀多筆交易

2018年02月06日 08:33 中時電子報 蔡銘仁

光芒加上去年，連續4個球季無緣季後賽，但戰績一度有起色，也不是完全沒機會，沒想到如今他們卻打算整組人馬砍掉重練？美媒報導，已經賣掉隆格利亞(Evan Longoria)的光芒，春訓前持續醞釀多筆交易，原因似乎是球團覺得薪資超過7000萬美金太高了。

光芒上季80勝82敗，在美聯東區居第3，曾經也名列美聯外卡門票的競逐行列，依舊有一定戰力。然而，光芒季後展開多筆交易洽談，先前送走隆格利亞，也持續尋求王牌阿契(Chris Archer)買家，現在包括歐多瑞希(Jake Odorizzi)跟柯隆米(Alex Colume)也變籌碼。

據《坦帕灣時報》記者塔普金(Marc Topkin)報導，光芒會開始當賣家，原因可能是屬小市場球隊的他們，想節省薪資。《Cot's Contract》資料顯示，光芒去年25開季25人名單，薪資約7000萬；統計到球季結束後，40人名單加總薪資為1億，這金額排全聯盟第27。

光芒送走隆格利亞、換來年薪1100萬的史班(Denard Span)，至少今年省掉至少200萬開銷。現在可能被賣的柯隆米今年年薪530萬，歐多瑞希還未定；不過這2人加上狄克生(Corey Dickerson)，今年結束將手握薪資仲裁權，光芒若沒有所動作，薪資很可能會再衝高。

除了前述4人，《theScore》記者沙基葛特雷伯(Simon Sharkey-Gotlieb)推測布瑞德米勒(Brad Miller)甚至新來的史班，也有可能被交易，真走到那步或許代表光芒已經準備要展開重建了。

(中時電子報)