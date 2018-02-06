搶頭香！台買美AR-1500尖端無線電系統 漢翔可自製

AR-1500最新型網絡通信機載無線電系統。（Rockwell Collins）

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中時電子報

美國知名航空電子設備業者洛克威爾柯林斯（Rockwell Collins）已確認，台灣將成為TruNet AR-1500最新型網絡通信機載無線電系統的起始客戶（launch customer），目前也是他們第一名國際客戶。

而所謂起始客戶，就是先訂購，並接收某一新產品的客戶。通常啟始客戶會獲得製造商一定程度的價格優惠，甚至能參與新產品開發。不過，啟始客戶未必只有一家，而可能同時有幾家。

據《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）5日報導，這項協議將使位於台中的漢翔航空能獲得特許，製造這款機載無線電系統，並按照作戰需求，量身訂做波形。

然而，洛克威爾柯林斯不願透露訂單的規模，或是交貨的時程等具體細節。據該公司說，TruNet是機動隨建即連網路產品系列，能提高地面與空中部隊即時分享如數據、圖像，還有語音和視訊通信等戰術資訊的能力。

TruNet產品家族目前包括機載無線電（Airborne Radio，AR），以及地面無線電（Ground Radio，GR）系列，分別是從機載AN/ARC-210 Talon，還有隨身攜帶式/車載系統AN/PRC-155演化而來。

據《動力》（The Drive）網2017年12月27日報導，漢翔已完成4架F-16V的升級，而美國試飛員也已抵台測試。負責升級F-16的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）為了這項專案，與漢翔攜手合作。

試飛預定2018年展開，整個升級專案預料會在2022-2023年間完成。

F-16V的戰力遠超過F-16A/B，台灣是在1990年代開始取得F-16A/B。而升級的戰機加裝了新任務電腦系統、導航設備、大型彩色多功能顯示器、先進敵友辨識應答器、升級電戰套件，以及Link-16戰術資料鏈等。

(中時電子報)

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文章來源：Singapore Airshow 2018: Taiwan acquires AR-1500 airborne radio system

文章來源：Taiwan to adopt next-generation airborne radio from Rockwell Collins

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