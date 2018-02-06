黑鷹直昇機蘭嶼失聯 8架同型機全面停飛

空勤總隊一架UH-60M黑鷹直升機失聯，剩餘8架同型機將先全面停飛。（同型機/內政部提供）

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中時電子報

內政部空勤總隊一架編號706的UH-60M型黑鷹直升機，5日深夜從台東豐年機場起飛；前往蘭嶼執行傷患後送任務，11時48分時從蘭嶼起飛3分鐘後，突然失聯，機上6人失蹤，現正進行搜救行動，事故發生後空勤總隊決定將先全面停飛同型機，待失聯直昇機尋獲，並找出失聯原因後再視情況復飛。

我國陸軍向美共採購60架UH-60M黑鷹直升機，黑鷹也被喻為史上最強救援直升機，其中有9架撥給內政部空勤總隊使用，為和戰鬥用直昇機做區分，勤總隊的9架黑鷹還特別將黑色塗裝改成明亮紅色，此次失聯的黑鷹是2015出廠，至今僅有2年多時間。

空勤總隊官網指出，黑鷹直升機主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，但由於機體大、下洗氣流強，不適合狹窄地區之作業及停降，黑鷹可以裝載15員(含飛行員2員、機工長2員、搜救員2）或救護擔架4具，在運送物資時黑鷹可以裝載1170公斤（2600磅）貨物，或吊起4050公斤（9000磅）貨物，滅火時，載水量高達5291磅（2400公升)。

目前空勤總隊擁有9架黑鷹直升機架，該機耐航時間為2.1 小時，馬力為1940SHP x 2，最大航程為135 浬，執勤特色為高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務。

黑鷹直升機可克服臺灣高山險阻的地形，提升高山的救援能力，且具有前視紅外線顯像儀（FLIR）等裝備，可大幅提升夜間海上搜救能力。

(中時電子報)

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