MLB》搶進大聯盟 洋基頭號新秀準備好了！

洋基新秀托瑞斯去年整季報銷，今年被看好上大聯盟。(美聯社)

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中時電子報

洋基去年把卡斯楚(Starlin Castro)送到馬林魚，二壘防區空出位置，外界預期他們農場的頂級新秀托瑞斯(Gleyber Torres)很可能補上空缺，托瑞斯挺過左手肘開刀傷勢，面對新球季到來，也表示已經準備好了，「是時候該動起來，證明我的手臂沒問題，現在一切感覺很棒！」

托瑞斯是洋基農場評價第一的新秀，原本預期去年就會上大聯盟，沒想到滑壘時不慎傷到左手肘，導致韌帶斷裂得進行韌帶重建手術，整季報銷。他今年重新出發，春訓還沒開始，就已經跟不少洋基球員們在洋基球場練球，並表示現在傷勢已經恢復到百分之百。

「我超級興奮！」托瑞斯認為，他現在身體感覺很棒，正在積極做調整，因為去年受傷後，真的錯過太多。托瑞斯過去在小聯盟，主守游擊，也守過二壘跟三壘，洋基未確定他的守位；大聯盟記者哈契(Bryan Hoch)認為，若托瑞斯沒受傷，去年洋基不會交易弗雷塞(Todd Frazier)。

不過托瑞斯認為，無論球隊要安排他到什麼位置，他都欣然接受，享受在每次的機會中，「我只想努力打球、幫助我的球隊，做任何球隊希望我做到的事，還不知道事情會怎麼發展。春訓快到了，我得在訓練時拿出好表現，到時再來看會發生什麼事。」

(中時電子報)

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