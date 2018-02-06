魅影走進音樂劇《貓》 百老匯熟男布萊德利托首披大貓袍演出

百老匯知名演員布萊德利托首度演出音樂劇《貓》，首度詮釋仁慈又溫暖的老戒律伯貓。(趙靜瑜攝)

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在知名音樂劇《歌劇魅影》演出「魅影」一角超過兩千場，男主角布萊德利托一直是亞洲去最受歡迎的百老匯音樂劇演員之一，今年他不飾演「魅影」，改當起樂劇《貓》中的貓族領袖老戒律伯，一站上台氣勢就震懾全場。利托表示，音樂劇《貓》是百老匯音樂劇中的發展經典，不可不看，「這齣音樂劇有很棒的音樂、大量的舞蹈跟觀眾互動演出，非常有趣，還好我的角色不太需要跳舞，不然真會要了我的命。」

布萊德‧利托來自加州，曾在百老匯莊嚴劇院的《歌劇魅影》中飾演拉烏爾，也曾在《屋頂上的小提琴手》、《艾薇塔》、《西城故事》等音樂劇中演出，但最嫻熟的角色還是魅影，演出超過2000場，幾乎已成為魅影的化身。百老匯演唱超過二十五年，利托說他從未演出過音樂劇《貓》，這次亞洲版巡演，他便受邀在這齣音樂劇中演出，目前已經超過兩百場，持續創下紀錄。

「我是個音樂劇演員，我們嘗試各種角色，在每個演出中找到自己對於角色個性的揣摩，《貓》劇對我來說就是個夢想，我也希望可以參與，這是我的工作。」即使臉上全都是貓妝，布萊德利托還得穿上好幾公斤重的大貓袍，但是他日前在韓國首爾世宗藝術中心的演出依舊場場爆滿，中場休息時他也不休息，直接下到觀眾區跟所有的戲迷摸頭、抱抱跟握手，直到中場休息結束觀眾還是大排長龍，利托說他很喜歡首爾的觀眾，「但不可諱言，台灣觀眾的熱情也讓我非常難忘，我已經等不及要到台灣演出！」

音樂劇《貓》將從3月1日起在台中國家歌劇院大劇院演出，一直到3月4日。3月8日起在台南文化中心演藝廳演出，直到3月11日。3月15日起在台大綜合體育館，一直演出到3月18日。

(中時)

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