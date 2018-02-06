不畏零下低溫 北韓美女藝術團露修長美腿

北韓百餘人藝術團穿著整齊紅色大衣，從平壤出發前往南韓。（圖/路透社）

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中時電子報

據韓聯社（Yonhap News）報導，北韓三池淵藝術團於昨日啟程，將於本月8日與11日，在南韓江陵和首爾兩地公演。在北韓文化局長權赫奉、和金正恩（Kim Jong Un）緋聞女友、三池淵管絃樂團長玄松月（Hyon Song Wol）的帶領下，一行百餘人從北韓啟程，全數穿著紅色長大衣，不畏懼零下低溫，各個都露出修長美腿。

一行人經火車轉搭船，預計今日下午抵達南韓國境，送行隊伍中也赫然發現，金正恩的妹妹、金與正也出席平壤（Pyongyang）車站為團員們送行之列。

本次代表北韓出訪的三池淵樂團（Samjiyon Band），相較於素有「北韓少女時代」之稱的牡丹峰樂團（Moranbong Band）而言，知名度略低不少。經雙方協議後，出訪規模將會達140餘人之眾。據報導指出，三池淵樂團成立於2009年，由金正恩的父親、北韓已故前領導人金正日（Kim Jong-il）創立，主要表演樂曲多半為愛國和革命性質，本次出演可望仿效牡丹峰曲風，加入輕音樂和電子編曲，也讓外界相當期待。

率團南下的團長玄松月，外界對她，實際生平和經歷認知甚少。只知道她畢業於平壤音樂大學，畢業後加入王在山輕音樂團，以一首《將軍與水兵》一炮而紅，成為北韓國內家喻戶曉的女歌手之一，曾有中文媒體稱她為「北韓鄧麗君」。2007年轉投牡丹峰樂團，轉為管理職而逐漸淡出舞台，不過她仍因貢獻良多，而獲得國家功勳演員稱號。

(中時電子報)

文章來源：N.K. art troupe set to arrive in S. Korea for Olympic celebrations

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