台北書展閃耀以色列！看豬哥亮伴小英、神力女超人？

2018年02月06日 09:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寒假來書展！漫畫、VR、以色列秘密全都露？農曆年前，本世紀第二長紀錄的寒流襲台！冷颼颼的天氣讓人只想賴在暖暖被窩！所幸今（6日）氣溫回升，此時也是學生們放寒假！來世貿的台北國際書展走走吧！今年書展內容豐富，呼應主題「讀力時代」，展開多項創新！除維持18歲以下學生免門票、首創持悠遊卡就能入場，天天星光夜，要讓全民享受愉悅的閱讀氛圍。

以色列主題國館以巨書震撼呈現。（台北書展基金會提供）

寒流也不敵書展威力！今天天氣由濕冷轉乾冷，蔡英文總統今早也要來逛書展！曾說過「生活再怎麼緊湊，還是要找出時間來閱讀」的小英總統今天會買哪些書呢？頗讓外界好奇！然有趣的是，書展已率先出現Q版的小英總統囉！旁邊還有已故台灣綜藝天王「豬哥亮」，以及紅透半邊天的「神力女超人」？為何這三個人會現身台北書展？背後可是有典故的！

聖經中所說的「聖餐禮」—麵包與酒就展現在色香味俱全的以色列展館中！

●主題國「以色列」！聖經起源地、多位作家來台共襄盛舉

去年美國總統川普一句「耶路撒冷是以色列首都」引爆國際震撼彈！位在中東的「以色列」自古以來就有舉足輕重地位！全世界分發量最多、影響宗教、文學、音樂甚遠的書莫過於《聖經》了！展館裡就擺放《聖經》，而這本書也準確預言了以色列的復國！

全世界分發量最多、影響宗教、文學、音樂甚遠的書莫過於《聖經》。

今年台北書展主題國是「以色列」，一進入書展展場就會發現一本巨大的書！巨型書上面的印刷文字取自1966年以色列第一位贏得諾貝爾文學獎得獎主阿格農（S.Y.Agnon） 所著的一本書籍。搭配石牆、棕櫚樹、沙灘、市集等代表性的人文及地理風景，從歷史、宗教、民俗到新創，全方面展示以色列的文化。

發明「相對論」的科學家愛因斯坦，其祖國就是「以色列」。

●以色列名人多、文化也精彩

以色列展館中也充分展現國家魅力所在！聖經中所說的「聖餐禮」—麵包與酒就展現在色香味俱全的展館中！展館內也擺放多本以色列著名書籍，漫畫、藝術、文學、音樂百花齊放！以猶太人居多的以色列也出過不少偉人，如科學家愛因斯坦、心理學家佛洛伊德，他們的成就改寫了歷史、改變了世界。

以色列展館豐富多元，繽紛設計、異國文化！拍照打卡都好玩！

近年來以科技成果聞名全球的以色列，其實在文化創作上也豐富多元！話說今年適逢以色列建國70週年，以色列力邀諾亞・葉德林(Noa Yedlin)、哈諾・皮芬(Haoch Piven)、吉爾・霍華夫(Gil Hovav)、亞納茲・利維(Yannest Levi)等四位重量級作家訪台。

以色列展館中所展示的以色列插畫。

●Q版小英總統、愛貓相陪好溫馨

有趣的是，插畫家哈諾・皮芬在獲知書展邀約後，以台灣、以色列著名人物畫Q版肖像，為書展增添不少活力風采！去年以好萊塢電影《神力女超人》風靡全球的女主角「蓋兒加朵」，其實就是出身以色列，曾當選為以色列小姐的她也曾當過兵呢！去年辭世的台灣綜藝天王「豬哥亮」也成為插畫家筆下主角，隨身不離的麥克風、骰子透露出他瀟灑豪邁的一生！

總統蔡英文逛書展採購書籍。（文化部提供）

此外，今天要去書展的總統蔡英文也「理所當然」成為代表台灣的重要人物！出身法學博士的小英總統眼鏡是正義女神手持的天秤，手上也抱著愛貓「蔡想想」！Q版的三個人物成為台北書展焦點，讓人忍不住莞爾一笑！

今年台北國際書展以「讀力時代」為主題，展開多項創新，空間、服務、活動或優惠。

●台北書展創新多！星光夜、演講都精彩

除以色列館讓人驚豔外，今年書展以「讀力時代」為主題，展開多項創新，空間、服務、活動或優惠，都較往年升級，堪稱是歷年來的閱讀大躍進。今(2018)年參展國家有60國、國內外參展出版社達684家，並有十大主題展館、五大論壇，以及超過500場以上的活動，平日開展到晚上八點，週五、週六延長到十點，天天星光夜，給全民滿滿閱讀的力量。

台北國際書展的「VR」專區，邀你體驗實際和擬像的綺麗世界。

除了文學、公民書區全新策畫的展區，更有以AR、VR、原創漫畫、插畫、親子閱讀體驗等全方位的規劃焦點，加上兩個館共計10個活動區，每小時都有精彩講座舉行，讓各年齡層、各種品味的讀者都能適得其所。

今年適逢日本漫畫大師手塚治虫誕生90週年，書展中也能看到大師的珍貴手稿。

●漫畫重回書展！展現台灣創作能量

此外，大小朋友喜歡的漫畫也重回台北國際書展了！世貿一館C區，將是青少年的樂園，包括台灣動漫原創的「漫筆虛實PLUS」，由文化部指導，蓋亞文化、中央研究院數位文化中心、華碩ASUS、偶動漫（霹靂集團）跨界合作，以數位體驗活動展現台灣文化、漫畫、科技產業的相互結合，呈現文化創新應用成果。從原創作品發展布袋戲偶及短劇、透過擴增實境身歷漫畫故事場景，認識台灣在地文史，包括四個展區每日限定體驗名額，歡迎蒞臨感受。

兒童閱讀體驗館以仿實境遊戲概念，邀親子同樂。（台北書展基金會提供）

●三館首創「插畫家沙龍」「兒童閱讀體驗館」超可愛

台北國際書展在三館童書館規劃「台灣繪本美術館」，即是為了讓更多原創、精緻、耀眼的童書、繪本以及優秀創作者，能增加國內外曝光度以及交流下所規畫的主題館。尤其此次規畫的「插畫家之牆」，藉由30位創作者、136件作品緊密聚集產生出一股視覺張力，共同展現台灣最頂尖的創作。人氣「兒童閱讀體驗館」 手作區、故事屋多元呈現。

書展中的「迷你書」！外型可愛藏大哲理！拍照打卡也有趣。

此外，今年2台北國際書展為歡迎狗年，舉辦「書展拍照打卡~限量贈品獨家驚喜！」及「滿額888，抽獎旺旺發」好康活動，只要拿起手機，展期在一館各沙龍活動區、青春舞台，三館活動區打卡點拍照，上傳至臉書並設定公開分享，就能到各活動區服務台出示畫面，不僅可兌換限量贈品！趁著農曆過年前，相揪好友來趟書展之旅吧！為自己選本好書、靜下心來閱讀，讓好書豐富我們心靈、讓生活更美好！

「書展拍照打卡~限量筆記本獨家驚喜！」。（圖取自「台北國際書展」官網）

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2018台北國際書展以「讀力時代」為主軸。

2018台北國際書展 展覽訊息

展出時間：2月6日(二)-2月11日(日)，10:00-20:00

2月9日-2月10日(五、六)，10:00-22:00

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽一館：2月6日專業日：10:00-15:00

僅限專業人士換證、身障人士及其陪同者入場，

15:00後，開放一般民眾購票入場

展覽三館：展期全面開放購票入場

(中時電子報)