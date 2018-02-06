黑鷹直升機失聯 國搜中心啟動海空搜救

空勤總隊直升機失聯， 國搜中心啟動海空搜救。（國搜中心提供）

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空勤總隊直升機失聯， 國搜中心啟動海空搜救。內政部長葉俊榮到場了解狀況。（國搜中心提供）

空勤總隊直升機失蹤，國搜中心啟動海空搜救。內政部長葉俊榮於6日凌晨1時許接獲空勤總隊董劍城總隊長及國搜中心陳文龍主任通報，在了解狀況後立即指示全力搜救。

葉俊榮於今日上午7時親至國搜中心及空勤總隊聽取簡報，瞭解任務當時天候、派遣情形及目前整體搜救作為，指示空勤總隊王啟通副總隊長前往臺東成立前進指揮所，全力爭取救援時效，不放棄任何一絲希望，期間並向行政院賴院長報告當前處置狀況。

國搜中心指出，昨日深夜23:09空勤UH-60M型機、編號NA-706自臺東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務，23:48自蘭嶼起飛3分鐘後即無法聯繫，且雷達訊號消失，機上6人(正副駕駛2名、機工長1名、患者1名、家屬1名及護理人員1名)失蹤。

國搜中心接獲通報後，立即派遣內政部空中勤務總隊UH-60M型直升機及國防部EC-225型直升機接續起飛執行搜救任務。

6日凌晨01：03空勤UH-60M型黑鷹直升機臺東起飛，隨後國防部EC-225型直升機嘉義起飛，地面由蘭嶼警方、消防人員及岸巡人員於蘭嶼機場附近山區及岸際搜尋，海上由海軍康定艦及5艘海巡艦艇前往失事海域搜尋，各電臺亦持續廣播附近船舶前往協尋。

國搜中心並已規劃自今日05:00至20:30，出動國防部搜救機及空勤總隊搜救機，每2小時1架次，合計7架次前往搜救，並協同地面警察、消防、岸巡人員，及海上海軍、海巡艦艇等搜救能量，積極執行海空搜救任務，盡全力爭取人命救援時效，不放棄任何一絲希望。

(中時)

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