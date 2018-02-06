總統兄弟鬥爭 渡假天堂馬爾地夫陷政變衝突

渡假天堂馬爾地夫陷入政變危機，軍警大肆逮捕反對異議人士。（圖/美聯社）

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中時電子報

據半島電視台（Al jazeera）報導，位於南亞的渡假天堂馬爾地夫共和國（Maldives），日前驚傳軍警進駐首都馬利（Mali），並逮捕多名國會議員和最高法院法官。最新消息傳出，現任總統阿卜杜勒・雅門（Abdulla Yameen）宣布全國進入為期15天的緊急狀態，他亦將不遵守法院命令，拒絕釋放國內異議的政治犯。但更讓外界震驚的是，雅門在「整肅」最高法院後，派出軍警持法院命令，將其哥哥、前強人總統穆蒙·阿卜杜勒·加堯姆（Maumoon Abdul Gayoom）逮捕入獄。

馬爾地夫陷入政變的國家動盪局面。

位於印度洋、擁有極美海景的馬爾地夫，1965年獨立建國後，政治一直處於獨裁統治體制，強人獨裁者加堯姆統治了近30年時間，強力打擊反對黨與異議分子，直到2008年才因選舉失利而中止其獨裁期。現任總統雅門，於2013年當選後，做事風格與其兄長一模一樣，遭國際社會與反對黨控訴他濫權，如今在政變後，更打算將反對黨主導的國會關閉，擴大總統實權。

位於印度洋上的渡假天堂、馬爾地夫近期陷入國內政變動盪，大批軍警進駐首都。（圖/路透社）

馬爾地夫現任總統雅門（圖中央）在護衛層層保護下進行掃街。（圖/美聯社）

現年58歲的雅門，出生於馬爾地夫首都馬利，畢業於黎巴嫩貝魯特美國大學（American University of Beirut），取得經濟管理學士學位；隨後赴美，進入克萊蒙大學（Claremont Graduate School）就讀，並獲得公共政策碩士學位。回國後得到兄長提拔，先後出任教育、旅遊、貿易等部門的部長。2013年在二輪投票中以些微差距，擊敗前總統穆罕默德·納希德（Mohamed Nasheed），當選馬爾地夫總統至今。如今這美麗的南亞渡假天堂生變，恐再次重創其旅遊觀光產業。

馬爾地夫是大陸遊客春節出行的熱門景點之一，大陸外交部已於昨日提醒，近日有計劃前往的民眾最好暫停或改期，避免造成不必要的損失與傷害。

(中時電子報)

文章來源：Maldives president declares emergency, arrests judges

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