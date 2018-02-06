力拼空巴A319neo！首架波音737 MAX 7登場

波音737 MAX 7首次在波音達頓廠亮相。(圖/Boeing)

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中時電子報

美國飛機製造巨擘波音仍著力於搶進窄體客機市場，在5日推出首架737 MAX 7型客機，力拼主要對手空中巴士的A319neo，也號稱新客機可以飛得更遠、載客量更高及燃油運作成本更少，737 MAX 7最快將在明年投入服務。

波音公司5日慶祝公司的新里程碑，上千名波音員工在華盛頓州連頓工廠慶祝首架737 MAX 7型客機的初次亮相，這也波音737 MAX系列4個型號，包括MAX 7、MAX 8、MAX 9及MAX 10中，第3架結束配裝的該系列飛機。

波音737 MAX 7首次在波音達頓廠亮相。(圖/instagram@boeing)

波音MAX 7最多可載172名乘客，最大航程達到7,130公里，也是737 MAX系列中最遠的，同時也比上一代的737-700型客機多出1,852公里，平均每個座位燃油成本有比舊機減少18%。

此外，波音737 MAX 7比主要對手空巴的A319neo可多載12名乘客，最大航程也多出740公里，平均每個座位燃油成本則少了7%。

737 MAX 7接下來將接受一系列的檢查，包括系統、燃油及引擎測試，預計首兩架737 MAX 7將於未來數周展開飛行測試。

該機型也預計在2019年由首個客戶美國西南航空（Southwest Airlines）投入服務。波音稱737 MAX系列是波音史上銷售最快的系列，目前已經從全球92個國家，取得超過4,300架訂單。不過目前MAX 7的銷售情況不如其他同系列客機，至今獲得的訂單不足70架。

(中時電子報)

文章來源：Boeing Debuts First 737 MAX 7

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