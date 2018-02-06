便當保溫有一套 社區長者送餐暖胃又暖心

慈揚基金會捐贈的不銹鋼保溫餐盒，提供社區照顧關懷據點送餐給長者使用。（洪榮志翻攝）

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台南璨揚企業集團成立的慈揚基金會，近日低溫為關懷社區長者，特別捐贈500份不銹鋼保溫餐盒「永飽健康餐盒」給台南市社會局照管中心，提供給全市18處社區照顧關懷據點及送餐單位共250名長者使用，每位長者均有2個餐盒，由送餐單位每天提供餐點並負責回收及清洗，讓長者就算寒冬來襲，也能享用到熱騰騰的餐食。

慈揚基金會王玉飛執行長表示，儘管燦揚企業無法直接照顧到社區的阿公阿嬤，但希望透過這些餐盒，為社區送餐的服務盡一點心意，能讓長輩每天都享受到一份熱熱的飯菜和一份暖暖的關懷。

台南市安南區鹿耳社區照顧關懷據點為讓有需求的長輩也能吃到營養滿分的便當，每天都提供送餐服務，此次收到慈揚基金會贈送的永飽健康餐盒後，志工將美味溫暖的便當送到長輩家裡時，當長輩一打開便當都還熱呼呼，心情也暖和起來；此外，據點還能因此節省餐盒支出，兼做環保。

市府社會局照管中心主任洪明婷表示，近期入冬後最強寒流進逼，冷空氣勢力強達寒流等級，能在寒冷的冬天吃到一頓溫熱的餐食，對於獨居以及失能的長輩來說是一件最幸福的事。現階段有許多社區據點提供貼心服務為需要的長輩送餐，多數都使用塑膠袋或紙便當餐盒，除了餐點無法保溫外，也造成環境的負擔，透過公益團體進行社會關懷及回饋活動，對弱勢族群的關心及支持，讓這個社會充滿更多愛與希望。

(中時)

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