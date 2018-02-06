廣播主持人朱蕙蓉爆府大咖酒駕要求撤單遭拒 網噓：選舉造勢

圖為酒測示意圖。(中時資料照)

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廣播電台主持人朱蕙蓉在臉書爆料，總統府有人酒駕要求撤單。(擷取自朱蕙蓉臉書)

(11:43 新增府方回應)廣播電台主持人朱蕙蓉昨晚在臉書PO文，指總統府某位厲害人士不小心酒駕被開罰單請求撤單，得到的答案是不可能，對方才氣呼呼的掛電話。朱直言「我又確定為何柯文哲會這樣顧人厭」，但有網友表示「選舉造勢」。總統府則表示「不回應網路謠言」。

朱蕙蓉指出，據說總統府某位厲害人士，不小心酒駕被開罰單，打電話去給市府有力人士請求抽單，未料得到的答案卻是已經入電腦，不可能抽單，對方才氣呼呼不相信的掛電話。

此外，朱蕙蓉也表示，有市民投書陳情市長信箱，並表示沒有道理收到罰單是凌晨四點三十分。而台北市長柯文哲收到信後真的去電警局了解。沒想到該局非常緊張，「徹查」之後報告市府，該車主夜半停車擋到別人的車，被擋的車主夜半突發狀況要掛急診，車子開不出來，打電話報警，而被開單。受罰車主只好俯首承認，乖乖繳單。

朱蕙蓉說舉兩例後表示，「我又確定為何柯文哲會這樣顧人厭。」底下則有網友回應表示「真的顧人怨，但顧的好」，也有網友表示「這是最基本的自我要求，不像柯P還拿來當廣告」、「正常的地方政府，哪一個不是這樣?還不是在造神」、「快選舉了，一大堆置入性報導四處流竄，正是考驗選民智慧的時候」、「替柯P選舉造勢」。

對於朱蕙蓉說總統府有名厲害人士不小心酒駕被開罰單請求撤單，總統府則表示「不回應網路謠言」。

文章來源：朱蕙蓉臉書

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(中時電子報)

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