年節居家布置增添喜氣 建商開班授課

2018年02月06日 10:11 工商 曾麗芳

迎接農曆春節到來，台中建商為社區住戶免費開設別具新意的居家布置課程，大受歡迎！富宇（4907）建設集團日前為住戶舉辦「團團幸福毛線花圈」、「圓圓滿滿積木元寶盒」及「花藝饗宴」等手作活動，豪宅社區還有大師揮毫創意春聯，炒熱新春氣氛，為年節居家布置增添喜氣。

農曆新年腳步接近，建商社區活動年味滿盈，除了常見的新春年菜教學、春聯揮毫等活動，富宇建設近期分別在台中及新竹，以年節居家布置及親子手作為主題，貼心舉辦特色獨具的「團團幸福毛線花圈」、「圓圓滿滿積木元寶盒」、「花藝饗宴」及創意春聯等創意課程，親子聯手發揮想像力，讓新春團圓時刻，居家布置不再一成不變。

富宇建設協理周燕槿表示，富宇從去年開始，陸續規畫靜態講座、小旅行、DIY手作、兒童劇團、藝術展等不同類型的跨社區活動，住戶間的迴響非常熱烈，新春系列四場活動手作活動報名也相當踴躍，這次以創意布置為主題規劃的活動，深化「藝術走入社區」的核心理念，希望與住戶一起為生活增添更多想像空間。

長年的社區深耕，周燕槿觀察，近期富宇舉辦的活動，出現新竹及台中的住戶跨縣市報名的有趣現象，例如去年舉辦的「螢光小旅行」，不少台中住戶自行前往新竹活動場地會合；而新春系列的台中活動，平均也有2成新竹住戶參與，大部分是規劃跨縣市周末旅遊的小家庭。

(工商)