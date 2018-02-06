日自衛隊阿帕契維修後試飛 主旋翼分離墜毀

2018年02月06日 10:35 中時電子報 喻華德

綜合日本媒體報導，5日日本當地時間下午4時43分（臺灣時間3點43分），一架日本陸上自衛隊的AH-64D長弓阿帕契攻擊直昇機墜毀在佐賀縣神崎市千代田區的民宅並起火。根據佐賀縣警察局等單位的資訊，現場位於千代田中部小學東北方300公尺處，共有3間房屋燒毀。

長弓阿帕契的兩名機組人員中，26歲的前座射手高山啟希１等陸曹（約略等同上士）被發現時為燒傷且心肺功能停止狀態，迅速被證實死亡。43歲的正駕駛斉藤謙一２等陸佐（相當於中校）仍在搜尋中。受損的房屋中一名11歲的女童右膝扭傷，她69歲的祖母毫髮無傷，當時她們聽到撞擊聲就立即往屋外逃跑。

陸上自衛隊已成立事故調查委員會。將取回飛航資料記錄器（俗稱黑盒子），調查事故原因。根據日本防衛省的資料，AH-64D攻擊直升機隸屬於位於佐賀縣吉野里町的目達原基地（駐屯地），編制於第三反戰車直昇機隊（ヘリは第３対戦車ヘリコプター隊に所属），事故地點在基地西南方約4公里處。陸上自衛隊塔臺的航管人員證實飛機以機首朝下的姿態墜毀。

飛機於下午4點36分起飛，預計於福岡縣久留米市和朝倉市間飛行，據稱事故發生在起飛後7分鐘，這架陸自編號74502、生產序號JP002的長弓阿帕契剛完成50小時的定期維修工作，本次飛行為維修後試飛，據BIGLOBE網新聞指出，在空中飛機主旋翼自機身分離，目擊者稱「如羽毛飛散」。

日本防衛相小野寺五典指示AH-64D同型機停飛特檢，並指示陸上、海上、航空自衛隊對直昇機隊進行維護和檢查。

(中時電子報)