日自衛隊阿帕契維修後試飛 主旋翼分離墜毀

陸上自衛隊的AH-64D長弓阿帕契攻擊直昇機。非本次事故同一架飛機。（圖/JGSDF)

友善列印
中時電子報

綜合日本媒體報導，5日日本當地時間下午4時43分（臺灣時間3點43分），一架日本陸上自衛隊的AH-64D長弓阿帕契攻擊直昇機墜毀在佐賀縣神崎市千代田區的民宅並起火。根據佐賀縣警察局等單位的資訊，現場位於千代田中部小學東北方300公尺處，共有3間房屋燒毀。

長弓阿帕契的兩名機組人員中，26歲的前座射手高山啟希１等陸曹（約略等同上士）被發現時為燒傷且心肺功能停止狀態，迅速被證實死亡。43歲的正駕駛斉藤謙一２等陸佐（相當於中校）仍在搜尋中。受損的房屋中一名11歲的女童右膝扭傷，她69歲的祖母毫髮無傷，當時她們聽到撞擊聲就立即往屋外逃跑。

陸上自衛隊已成立事故調查委員會。將取回飛航資料記錄器（俗稱黑盒子），調查事故原因。根據日本防衛省的資料，AH-64D攻擊直升機隸屬於位於佐賀縣吉野里町的目達原基地（駐屯地），編制於第三反戰車直昇機隊（ヘリは第３対戦車ヘリコプター隊に所属），事故地點在基地西南方約4公里處。陸上自衛隊塔臺的航管人員證實飛機以機首朝下的姿態墜毀。

飛機於下午4點36分起飛，預計於福岡縣久留米市和朝倉市間飛行，據稱事故發生在起飛後7分鐘，這架陸自編號74502、生產序號JP002的長弓阿帕契剛完成50小時的定期維修工作，本次飛行為維修後試飛，據BIGLOBE網新聞指出，在空中飛機主旋翼自機身分離，目擊者稱「如羽毛飛散」。

日本防衛相小野寺五典指示AH-64D同型機停飛特檢，並指示陸上、海上、航空自衛隊對直昇機隊進行維護和檢查。

(中時電子報)

文章來源：民家炎上　佐賀、隊員１人死亡　機首から落下、少女軽傷

文章來源：【佐賀】自衛隊ヘリ、空中で羽が飛び散る瞬間の映像が撮影されていた！

文章來源：陸自ヘリ民家墜落、炎上＝隊員１人死亡、住民少女軽傷－定期整備後点検飛行中・佐賀

文章來源：メインローターが先に落下か　「はじけ飛ぶの見た」　整備点検後の試験飛行中

搶頭香！台買美AR-1500尖端無線… 空軍派2架直升機 持續搜尋失事黑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。