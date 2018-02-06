盧秀燕：核二廠停機電力缺口移轉中火釀空汙？中市府籲勿誤導視聽

台中市環保局表示，市府去年大幅削減中火生煤量500萬噸，幅度達24％，減煤量全國第一，中火沒有火力全開，反而是火力下降。（黃國峰攝）

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立委盧秀燕關切空汙問題，質疑去年核二廠部分機組停機產生電力缺口，移轉台中火力發電廠，10部機組火力全開，造成空汙問題。（盧金足攝）

台中市府6日反擊國民黨立委盧秀燕稱核二廠停機電力缺口移轉台中火力發電廠，10部機組「火力全開」才造成空汙；環保局強調，這樣的說法顯然悖離事實，在市府強力要求下，中火10個機組在空汙季至少有2機組輪流停機歲修及環保設備更新，從未火力全開，加上已大砍中火24％生煤許可量，斷絕未來「火力全開」可能性。

爭取國民黨提名參選台中市長的盧秀燕，5日在電視政論節目中，關切台中市空汙問題，質疑去年核二廠部分機組停機產生電力缺口，因此移轉台中火力發電廠，10部機組目前「火力全開」，造成這麼多的空汙。

對此，環保局回應指出，中火在2014年前市府時期，全年生煤用量達1839萬公噸，攀上近7年來最高峰。市長林佳龍上任後，推動生煤自治條例約束中火減煤，終於讓中火願意面對空汙改善問題，生煤用量自2015年起連續3年下降，從2015年1795萬公噸，一路降至2017年的1772萬公噸。

「中火不但沒有盧委員所稱的火力全開，反而是火力下降！」環保局強調，市府去年12月底透過審查機組許可證的機會，大幅削減生煤量500萬噸，幅度達24％，減煤量全國第一，空品因推動86項改善措施逐年改善中，呼籲盧秀燕身為立委應更掌握空汙議題，不應任意自我解讀，誤導視聽。

除了生煤用量逐年降低，市府更促使中火改善設備，包括投入大筆預算興建室內煤倉，以及推動2座燃氣機組以取代第1至4號燃煤老舊機組，加上改用高品質生煤減少汙染程度，種種改變都是過去30年來前所未見，展現市府推動中火減煤的決心與魄力。

環保局指出，盧秀燕所說核二廠去年部分停機電力缺口移轉中火，導致10機組火力全開，這與事實不符，中火為因應市府改革要求，10部機組中，在空汙季至少會有2部機組輪流停機進行歲修及環保設備更新。

市府表示，將持續落實各項既有策略，包括落實電力業及其他固定源加嚴管制、加強稽查違法偷排、加強推動老舊車輛汰換、推動綠色大眾運輸等，今年更啟動修正鍋爐加嚴標準全面納管、電動公車倍數成長、餐飲業輔導改善家數倍數增加等改善空汙措施，加速空氣品質改善。

(中時)

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