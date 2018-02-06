MLB》降價求售？弗雷塞轉戰大都會年薪變少

2018年02月06日 10:17 中時電子報 蔡銘仁

陶德弗雷塞(Todd Frazier)去年季中，還是不少球隊想網羅的三壘手之一，但他告別洋基成為自由身後，卻難找新東家，今(6日)才跟大都會達成協議，但美國記者羅森索(Ken Rosenthal)透露，去年年薪達1200萬美金的弗雷塞，到大都會2年加總年薪卻只比他去年多500萬。

31歲的弗雷塞去年在白襪跟洋基，加總出賽147場繳打擊率2成13、上壘率3成44、長打率4成28成績；儘管他打擊率不高，但敲出27轟，連續4年都有20轟以上演出。洋基季後未留人，讓弗雷塞成為自由身，在自由市場流動冷清的情況下，他至今才落腳大都會。

只是弗雷塞的身手，似乎沒替他掙得好合約。《Sportrac》資料顯示，弗雷塞去年年薪是1200萬，但他這次以2年1700萬加盟大都會，平均年薪卻是850萬；目前不確定他合約是否附帶激勵獎金，單就年薪是不增反減。攤開弗雷塞生涯至今的年薪，這是他拿到的第2高年薪。

不過若不談錢，對出身紐約紐澤西州的弗雷塞來說，到大都會是現階段讓他離家最近的唯一選擇。而大都會找來弗雷塞，或許也是替三壘空缺買個保險，因為原本的三壘手大衛萊特(David Wright)去年動右肩旋轉肌手術後，整季都沒有出賽，而且歸期也還沒確定。

(中時電子報)