MLB》降價求售？弗雷塞轉戰大都會年薪變少

陶德弗雷塞轉戰大都會，繼續待在紐約的球隊。(美聯社)

友善列印
中時電子報

陶德弗雷塞(Todd Frazier)去年季中，還是不少球隊想網羅的三壘手之一，但他告別洋基成為自由身後，卻難找新東家，今(6日)才跟大都會達成協議，但美國記者羅森索(Ken Rosenthal)透露，去年年薪達1200萬美金的弗雷塞，到大都會2年加總年薪卻只比他去年多500萬。

31歲的弗雷塞去年在白襪跟洋基，加總出賽147場繳打擊率2成13、上壘率3成44、長打率4成28成績；儘管他打擊率不高，但敲出27轟，連續4年都有20轟以上演出。洋基季後未留人，讓弗雷塞成為自由身，在自由市場流動冷清的情況下，他至今才落腳大都會。

只是弗雷塞的身手，似乎沒替他掙得好合約。《Sportrac》資料顯示，弗雷塞去年年薪是1200萬，但他這次以2年1700萬加盟大都會，平均年薪卻是850萬；目前不確定他合約是否附帶激勵獎金，單就年薪是不增反減。攤開弗雷塞生涯至今的年薪，這是他拿到的第2高年薪。

不過若不談錢，對出身紐約紐澤西州的弗雷塞來說，到大都會是現階段讓他離家最近的唯一選擇。而大都會找來弗雷塞，或許也是替三壘空缺買個保險，因為原本的三壘手大衛萊特(David Wright)去年動右肩旋轉肌手術後，整季都沒有出賽，而且歸期也還沒確定。

(中時電子報)

NBA》悄悄兜售雷恩安德生 莫瑞打… NFL》不甘心 布雷迪還要捲土重來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。