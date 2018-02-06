雪上加霜！低溫又停電 養殖魚凍死近4成

持續低溫，加上停電，已有魚被凍死浮出水面。（許素惠攝）

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持續低溫，加上停電，已有魚被凍死浮出水面。（許素惠攝）

連日低溫，沿海養殖業者上緊發條防寒害，原只有零星凍死，6日凌晨1點到3點卻因兩度停電，導致抽水馬達停擺，無法抽取地下水維持水溫，上午發現被凍死的魚數量增多，平均損失約3、4成。

口湖鄉長林哲凌一早便率農業課人員到養殖魚塭勘災，見有魚屍浮到水面，養殖業者忙著打撈清理。

養殖業者蔡春常指出，這幾天沿海地區入夜溫度都在10度以下，抽水馬達幾乎整夜不停轉，持續抽取地下水補注池水，維持池水溫度，讓魚兒聚集在出水口取暖。

不過，凌晨1點到3點之間，卻突然停電，而且連續停了兩次，讓大家很驚慌，試探池水溫度一直下降，卻不知如何搶救，但見原本聚集的魚逐漸散去，等電力再恢復時，已經為時已晚。

王姓養殖業者表示，養殖物會尋找池水溫度較高的地方聚集，當出水口溫度降下來後，魚會先游開再去尋找下一個溫暖的目標，但是等到電來了，馬達再啟動抽地下水，再聚集通常已來不及，泰半魚已經凍傷。

口湖鄉公所勘查，有的整池都遭凍傷，有的部分，估計平均約損失3、4成，林哲凌表示會極力協助爭取天然災害救助補助，並請台電公司周全養殖專區的電力供應設施，避免再發生無預警的停電。

(中時)

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