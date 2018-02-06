NFL》不甘心 布雷迪還要捲土重來

2018年02月06日 10:22 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

第52屆超級盃最後2分16秒，布雷迪（Tom Brady)被擒殺（Sack)且掉球（Fumble)而讓出球權，葬送了愛國者隊的反攻契機。球迷不免要在內心裡質疑，「這會是他的最後一戰嗎？」豈料，比賽以失利做收的15分鐘後，布雷迪對媒體透露：「我仍期待回來，但要再思考一下，我還不知道為什麼我不會再回來？」

事實上，已逾不惑之齡的布雷迪早在5日的超級盃開打前就已曾公開表示還會繼續打下去；只不過，昨天的失利似乎稍稍動搖了他的態度。

1977年8月3日出生的布雷迪，去年8月就滿40了，但他在剛結束的這一個球季仍展現老當益壯的雄心和毅力，52屆超級盃登場的前一天，他才第三度被票選為聯盟年度最有價值球員獎（MVP)得主，在與老鷹隊爭霸之役，他更傳出505碼（超級盃新紀錄）和三次的達陣傳球，在在證明，布雷迪仍然是NFL頂尖的四分衛人選。

就在一週前，布雷迪接受電台訪問時還曾強調，「我沒想過退休啊！下一季應該還會看到我上場的，我還不曾想像過如果我不打球會是什麼樣子。」他和愛國者隊的合約要到2019球季結束後才屆滿，而迄今他還維持著高水準的表現。

比較意外的是，布雷迪的老搭檔、邊鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski）在昨役受挫後表示，「我會認真考慮一下我的將來，未來幾週我會坐下來好好想想目前和未來的處境。」會不會考慮退休呢？季後將滿29歲的他表示，「目前還沒有準備好要回答這樣的問題。」

(中時電子報)