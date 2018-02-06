托育補助不只加碼還延長 嘉義市1000戶家庭受惠

2018年02月06日 10:52 中時 呂妍庭

家中有0至3歲小朋友家長有福了！嘉義市政府2017年底修訂「0至3歲托育補助申領作業要點」，將原本0到2歲的托育補助延長至3歲，把托育照顧無縫接軌到幼兒園階段，讓符合條件的1000戶家庭育兒壓力減輕。

市府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦指出，日前總統蔡英文南下嘉義市，市長涂醒哲就當場提到托育補助有空窗期，但一般孩子多半3歲少上幼兒園，建議應修法增加補貼，當下蔡總統承諾指示相關單位研議，不過在中央推出新制前，嘉市決定從自己做起，從今年1月起啟動新措施，將補助延長到3歲。

莊彩鴦說，預估全市可申請托育補助的家庭約有1000戶，今年市府已編列1500萬預算來支應，不足部分再追加，強調除了2至3歲的新制補貼外，其他中央0到2歲的托育補助，市府也都是加碼一倍的方式來減輕家長負擔，不僅讓小朋友在進入幼兒園就讀前的托育都能獲得補助，也讓市府成為爸媽最大的幫手，鼓勵市民放心生，創造友善育兒環境。

據市府補助的標準，除特別照顧中低收家庭，低收家庭最高可領到8000元補助外，符合一般家庭補助標準者，也有最高6000元補助，莊彩鴦說，新增家有2至3歲幼兒可請領補助的預估有200戶，也就是說全嘉市有0至3歲幼兒1000戶家庭將因此受惠。

(中時)