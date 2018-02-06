《台灣旅行法》列入美參院議程 過關在望

2018年02月06日 10:33 中時 江靜玲

《台灣旅行法》(HR535)在美國國會立法程序向前再邁進重大一步。美國聯邦參議院外交委員會於美東時間本周三(7日)的議程中正式排HR535號文件，「鼓勵美國和台灣間的各層級訪問」。一般預料，過關機會甚大。

美國聯邦參院兩黨友台議員2017年5月在參議院共同提出一項具約束力的《台灣旅行法》，「美國政策應當促進美國與台灣之間所有層級互訪」，呼籲對高層互訪解禁，包括台灣總統在內；聯邦眾院全院則已在今年1月初無異議通過具有法律拘束力的《台灣旅行法》（HR535），明確指出美國政府應鼓勵美台在各層面進行訪問。

據了解且值得密切留意的是，參院外委會本周三的列入議程的是以眾院通過的版本直接進行討論。參眾兩院《台灣關係法》版本文字上雖有差異，但內容無大不同，精神也一致。參院直接以眾院已通過的《台灣旅行法》版面進行討論，意味在時間上將可縮減兩院未來在法案內容文字上往返溝通時間，加速立法過程。

一般認為，由參議員魯比歐(Marco Rubio) 、布朗(Sherrod Brown) 、殷荷菲(Jim Inhofe)、賈德納(Cory Gardner)、彼德斯(Gary Peters)，以及台灣連線參院共同主席 梅南德茲(Bob Menendez)共同提出的《台灣旅行法》7 日在參院外委會應可順利過關。

本案經參院外委會通過後，即可依程序送交參院全院討論；《台灣旅行法》在美國兩黨的共識甚高，最終在參院通過機會相當大。

依程序，這項《台灣旅行法》經參、眾兩院通過，即可送交白宮，由美國總統簽署，成為具法律約束的行政命令。總統否決本案的機率幾乎微乎其微。

基於法案提出有效期限為2年，《台灣旅行法》必須在 2018 年 12月31 日前於參、眾兩院過關。

這項具約束力的提案指出，美國國會認為，「自從台灣關係法制定後，由於美國自身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙了台美關係的發展。」。因此，作為結論，「美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互訪。」

美國在和中華民國斷交後自我設下限制，使台灣的正、副總統、行政院長、外長和國防部長無法到華府訪問；而美國的將官和助理部長以上層級官員訪台也受到許多限制。

具法律約束性的《台灣旅行法》是美台斷交以來，繼《台灣關係法》後政治意義最高的一項法案，一旦通過，中美台三邊關係勢受牽動。

(中時)