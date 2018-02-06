高醫尾牙竟抽到免費「單側隆乳」網虧：另一側等明年？

高醫尾牙有員工抽到「單側隆乳」，被網友PO網。(圖/翻攝自網友臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導

尾牙祭到了，員工最關心自己能抽到什麼獎項，一名高雄醫學大學附設中和紀念醫院的員工，竟然在尾牙抽到價值12萬5000元的「單側隆乳」一次，還註明「保證滿意」！另類獎項被PO上網後網友笑翻，猛虧「難道另一邊要靠明年手氣？」高醫公關室證實，確實有這個獎項，會這樣設計其實就是一個趣味，但「單側隆乳」真的可以喔。

根據網友在《臉書》PO出的照片，獎籤上寫著「恭喜你獲得乳房外科贈送免費單側隆乳一次，價值12萬5000元，由乳房外科歐陽賦主任親自操刀，保證滿意。使用期限到107年12月31日」，還註明「不要浪費妳的權益」。

網友將高醫尾牙獎項PO網，引起熱烈討論。(圖/翻攝自臉書)

由於「單側隆乳」有點令人哭笑不得，高醫乳房外科主任歐陽賦回應「有時候抽獎就跟人生一樣啊！得到的並不一定是你想要的」，至於到底什麼情況會用到「單側隆乳」，他則表示，若有大小奶情況就可以單側隆乳，如果要隆雙側，這個獎也等於讓你優惠一半。據了解，當天還有其他包含雙側隆乳、腹部抽脂等獎項。

這張獎籤的照片被分享到臉書《爆料公社》後，網友KUSO回應「大小乳中獎，如獲至寶；左右乳勻稱中獎，做完哭著回家；飛機場、小籠包、大奶妹獲獎如做白工，因為笑果有限！」也有人說「先隆一顆試試，不好的話另一顆就省啦」。

(中時電子報)

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