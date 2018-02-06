黑鷹失聯 葉俊榮：搜救不放棄任何可能機會

2018年02月06日 10:35 中時 張理國

空勤總隊一架黑鷹直升機昨深夜執行蘭嶼病患後送任務，但起飛才3分鐘就從雷達螢幕消失，內政部長葉俊榮表示，目前機上共有正副駕駛、護理人員、病患及家屬共6人，儘管天氣嚴寒，但搜救工作一定會全力進行，不放棄任何可能的機會，蔡英文總統已指示他前往台東掌握狀況。

葉俊榮表示，負責後送病患的黑鷹直升機，是昨晚11點48分起飛，但起飛後3分鐘立即失聯。葉俊榮表示，正副駕駛的飛行時數很高，有海軍的背景，飛行很有經驗，這次發生問題的黑鷹直升機也是很新的飛機，駕駛也曾到美國受過完整訓練；原本認為天氣寒冷，陸上的消防救護需求很高，「萬萬沒有想到海上救護出了這樣的事情」，目前包括國搜中心、海巡、海軍、空軍加上空勤總隊的飛機都會趕快搜救，不放棄任何可能的機會。

葉俊榮表示，事發後已向行政院長賴清德及蔡英文總統報告，總統指示他要到台東現場掌握情況，無論如何要作最全面的救援。

葉俊榮並說，目前掌握的氣象條件，雖然雲層低、飛機必需低飛，但能見度可達五千公尺，天候應該不是問題，詳細的事故原因會按照程序了解，現在最重要的工作是趕快搜救、生命最重要。

外界質疑是不是飛機起飛時就有狀況？葉說，並沒有掌握這樣的消息 ，但他已要求包括空勤總隊及國搜中心，一有任何訊息都要即時對外說明。

(中時)