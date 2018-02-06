兩枚二戰炸彈震撼香港 專家揭露拆彈危險實況

2018年02月06日 10:40 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞報導，正在修建的地鐵沙中線工地，日前接連挖出兩枚二戰（WW II）期間遺留的重型砲彈，經判定應是美規ANM65空投炮彈，嚇壞了當地警方與居民。香港警方立即派出爆炸品處理課（EOD）專家，經過緊急處理後，成功拆除砲彈且平安完成任務。

資深炸彈處理主任盧秉善（Adam Roberts）在專訪時揭露，「面對千磅炸彈時，保護裝備形同虛設，專家要靠經驗而非運氣，我們必須沉著穩定而不能恐懼。」兩次的拆彈任務，時間均超過24小時，只有11位成員的EOD必須全天待命，每位成員輪流兩小時休息一次，而負責操刀的盧秉善則是一直守在炸彈旁觀察。他笑稱，雖然穿著頭盔與保護裝備，但他們都心知肚明，在這麼大一枚的炸彈面前，這些防備其實都沒用。

香港日前在興建中的地鐵沙中線工地，先後發現兩枚美軍空襲遺留的炸彈。（圖/香港警察臉書專頁）

炸彈處理課解釋，卡在工地沙土內的砲彈，讓他們在現場處理時面前極大困難。一方面要剝開泥土，方能看清引信的位置；但一方面又得提防土石崩落，導致砲彈跌落壓死拆彈專家。香港警方表示，此次拆彈皆使用新進的水力磨砂切割系統，利用高壓水柱切開外層的鋼鐵，讓專家能深入解除引信而破壞炸彈威力。此系統比過往電鑽切割安全太多，水柱不會產生熱度與摩擦力，大幅降低炸彈誤爆的危險程度。

當被問到若無法安全拆彈，兩枚炸彈意外爆炸時，會發生什麼嚴重後果？炸彈處理專家周鍚健表示，除了拆彈人員很難倖免於難外，還會造成三大嚴重危機：

1. 熱力: 近距離熱力可達攝氏3000至4000度，現場人員恐遭影響。

2. 氣流：可達至200萬至300萬psi，影響範圍達方圓100米。

3. 碎片: 因強大氣流，砲彈碎片可彈飛至一、兩公里以外，造成鄰近居民傷害。

(中時電子報)