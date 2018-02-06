兩枚二戰炸彈震撼香港 專家揭露拆彈危險實況

香港警察爆炸品處理課專家與先前成功拆除的兩枚二戰遺留炸彈合影。（圖/香港警察臉書專頁）

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中時電子報

據香港01新聞報導，正在修建的地鐵沙中線工地，日前接連挖出兩枚二戰（WW II）期間遺留的重型砲彈，經判定應是美規ANM65空投炮彈，嚇壞了當地警方與居民。香港警方立即派出爆炸品處理課（EOD）專家，經過緊急處理後，成功拆除砲彈且平安完成任務。

資深炸彈處理主任盧秉善（Adam Roberts）在專訪時揭露，「面對千磅炸彈時，保護裝備形同虛設，專家要靠經驗而非運氣，我們必須沉著穩定而不能恐懼。」兩次的拆彈任務，時間均超過24小時，只有11位成員的EOD必須全天待命，每位成員輪流兩小時休息一次，而負責操刀的盧秉善則是一直守在炸彈旁觀察。他笑稱，雖然穿著頭盔與保護裝備，但他們都心知肚明，在這麼大一枚的炸彈面前，這些防備其實都沒用。

香港日前在興建中的地鐵沙中線工地，先後發現兩枚美軍空襲遺留的炸彈。（圖/香港警察臉書專頁）

炸彈處理課解釋，卡在工地沙土內的砲彈，讓他們在現場處理時面前極大困難。一方面要剝開泥土，方能看清引信的位置；但一方面又得提防土石崩落，導致砲彈跌落壓死拆彈專家。香港警方表示，此次拆彈皆使用新進的水力磨砂切割系統，利用高壓水柱切開外層的鋼鐵，讓專家能深入解除引信而破壞炸彈威力。此系統比過往電鑽切割安全太多，水柱不會產生熱度與摩擦力，大幅降低炸彈誤爆的危險程度。

當被問到若無法安全拆彈，兩枚炸彈意外爆炸時，會發生什麼嚴重後果？炸彈處理專家周鍚健表示，除了拆彈人員很難倖免於難外，還會造成三大嚴重危機：

1. 熱力: 近距離熱力可達攝氏3000至4000度，現場人員恐遭影響。

2. 氣流：可達至200萬至300萬psi，影響範圍達方圓100米。

3. 碎片: 因強大氣流，砲彈碎片可彈飛至一、兩公里以外，造成鄰近居民傷害。

(中時電子報)

文章來源：【沙中線炸彈】拆彈專家現身說法　千磅炸彈前防爆衣形同虛設

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